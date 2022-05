Stray forse ha una data di uscita, ed è davvero vicinissima

Nei meandri dei videogiochi annunciati che scompaiono dai radar c’è Stray, il gioco cyberpunk con protagonista un gattino tenerissimo.

L’idea di girare in una città fantascientifica, come la Night City di Cyberpunk 2077, ha catturato l’attenzione di tantissimi giocatori durante il reveal.

Stray era stato annunciato addirittura durante l’E3 2020, quasi due anni fa, ed era diventato subito un piccolo caso proprio per il suo protagonista, e il fatto che fosse in un mondo cyberpunk.

E, dopo un lungo silenzio, poco tempo fa il team di sviluppo ha rassicurato i fan che il titolo è ancora previsto per l’uscita durante quest’anno.

Una nuova conferma arriva dal PlayStation Store a quanto pare, perché è spuntata una data di uscita molto precisa per Stray.

Come riporta VG247, pare proprio che l’avventura felina fantascientifica avrà una release non troppo lontana nel tempo.

Stray, stando alle informazioni scoperte nel PlayStation Database, potrebbe uscire il 19 luglio 2022.

According To Playstation Database , Stray Coming July 19th 2022 , 8 AM PT Maybe it's Just Place-Holder ! #Stray pic.twitter.com/5NNQW6dAkf — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) May 26, 2022

Sebbene la data possa essere come un placeholder, una indicazione provvisoria, il periodo è comunque in linea con l’uscita estiva, che era stata indicata tempo fa.

Considerato che Stray era previsto originariamente per l’ottobre del 2021, è passato decisamente fin troppo tempo per mettere le mani su questa avventura.

Nel titolo con protagonista l’ormai iconico gattino, i giocatori dovranno avventurarsi in una città abitata da robot simili a umani ed altre creature pericolose. A fargli compagnia ci sarà un piccolo drone volante di nome B12.

Ormai sono tante le informazioni relative alla data di uscita di Stray. Giusto un mese fa era emersa anche un’altra indiscrezione al riguardo, che conferma la data di luglio.

Chissà che non salti fuori, a sorpresa, durante l’ultimo State of Play? Ecco come fare per non perdervi l’evento PlayStation.