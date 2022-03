Vi ricordate di Stray? Il cyberpunk con i gatti è fissato ancora per il 2022

Stray è uno di quei classici giochi che colpisce quando viene annunciato, e di cui però ci si dimentica dopo tanto silenzio.

Sicuramente ha aiutato il fatto che il protagonista è un gatto, perché i gatti vincono ogni cosa possibile ed immaginabile, soprattutto su Internet.

Stray era stato annunciato addirittura durante l’E3 2020, quasi due anni fa, ed era diventato subito un piccolo caso proprio per il suo protagonista, e il fatto che fosse in un mondo cyberpunk.

Dopo un lungo silenzio, a luglio dello scorso anno il titolo era stato rinviato per un generico 2022, e ad oggi non sappiamo niente di nuovo.

Almeno fino ad oggi perché, sebbene non abbiamo una data di uscita, Annapurna ha rassicurato la community sul destino del gattino.

Poco prima dello State of Play di ieri sera, il publisher è stato chiamato in causa su Twitter riguardo Stray, nella speranza che fosse uno degli annunci dell’evento.

Visto che si parlava anche di studi occidentali, qualcuno ha cominciato a pensare che potessere essere l’occasione di rivedere anche questo promettente titolo.

Anche perché, qualche tempo fa, un post nel PlayStation Blog aveva fatto intendere che Stray potesse uscire nella prima parte del 2022.

Annapurna ha specificato, invece, che sebbene il titolo non sarebbe stato presente durante lo State of Play, uscirà comunque entro la fine dell’anno.

Stray è un’avventura in terza persona felina ambientata nell’intrico delle particolareggiate strade a neon di una cybercittà in rovina e nei torbidi luoghi del suo squallido ventre. E non vediamo l’ora di giocarci.

Non è stato presente nello State of Play, ma questo non significa che non ci siano stati degli annunci: ecco la lista completa.

Nel frattempo, PlayStation ha preso posizione come tante altre aziende nei confronti della Russia, bloccando ogni commercio con lo stato che sta invadendo l’Ucraina.