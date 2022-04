Stray, ci siamo quasi: finestra di lancio per il cyberpunk col gatto

Stray è uno di quei giochi interessanti che catturano l’attenzione del pubblico una volta annunciati, ma irrimediabilmente finiscono per essere messi in secondo piano a causa di una mancanza di notizie e aggiornamenti.

Ad ogni modo, il gioco di Annapurna Interactive in uscita per PC e PlayStation era stato mostrato per la prima volta in occasione dell’E3 2020, e aveva da subito raccolto una schiera di giocatori incuriositi soprattutto per il fatto di controllare un gatto in un mondo cyberpunk (e se volete saperne di più sul genere potete dare un’occhiata su Amazon).

Dopo un lungo digiuno di notizie, l’uscita di Stray era stata rinviata a un generico 2022, ma adesso sappiamo quale sarà la sua finestra di lancio più specifica.

Le affascinanti avventure di questo carinissimo gattino sperduto in una città apparentemente piena di pericoli saranno disponibili a partire dall’estate di quest’anno, confermando il fatto che non dovremo aspettare poi così tanto tempo prima di immergerci in questo titolo così peculiare (via VG247).

Per rinfrescarvi la memoria, vi riportiamo di seguito il teaser trailer del gioco, in attesa della sua uscita ormai dietro l’angolo:

Nell’attesa di scoprire ulteriori dettagli, rimaniamo in tema PlayStation per segnalarvi alcune nuove riguardanti il PS Plus che sarà disponibile in Italia a partire da giugno, e al cui catalogo saranno aggiunti ogni mese nuovi giochi gratis in stile Game Pass.

Se volete inoltre potete dare un’occhiata al modo in cui sarà possibile effettuare l’upgrade ai piani più elevati del nuovo abbonamento, e come funzionerà la transizione per chi è già in possesso di una sottoscrizione all’attuale servizio.

Per concludere, il nuovo PlayStation Plus darà agli abbonati anche dei bonus davvero interessanti, a partire da alcune demo esclusive dei giochi più costosi che potranno essere scaricate in maniera completamente gratuita da tutti gli utenti che usufruiranno del servizio, in modo da potersi fare un’idea dei titoli prima di un eventuale acquisto.