Nuovo State of Play annunciato: sarà una mezzanotte piena di giochi

PlayStation ha annunciato un nuovo State of Play estivo, in clima di annunci, un evento di 30 minuti che arriverà prestissimo.

L’ultimo evento era stato dedicato interamente a Hogwarts Legacy (prenotatelo su Amazon!), il nuovo attesisissimo action ambientato nel mondo di Harry Potter.

Il videogioco del Wizarding World ha stupito per ciò che ha messo in scena. Nel caso vi siate persi la presentazione, la potete recuperare proprio qui.

L’ultimo evento generico, per così dire, dedicato alla lineup di PlayStation era stato ancora precedente: ecco tutti gli annunci.

Visto il clima estivo di annunci, pur orfano di E3 2022, aspettavamo di sapere la mossa di PlayStation in termini di eventi.

E non è mancata perché, come accennato, Sony ha annunciato un nuovo State of Play tra pochissimi giorni.

#StateofPlay torna la prossima settimana! Collegatevi all'evento live alle ore 23:59 del 2 giugno per nuovi titoli, annunci e altro ancora: https://t.co/yXN0NPoH0z pic.twitter.com/rJXBX4i93z — PlayStation Italia (@PlayStationIT) May 27, 2022

L’appuntamento è fissato infatti per il 2 giugno alle ore 23:59 italiane e, come sempre ci saranno nuovi reveal, anticipazioni e aggiornamenti.

Il PlayStation Blog ci dà anche qualche informazione ulteriore su cosa possiamo aspettarci dal nuovo evento digitale di casa Sony:

«Collegatevi all’evento live il prossimo giovedì 2 giugno per quasi 30 minuti di annunci e aggiornamenti dal mondo PlayStation. I nostri partner di terze parti hanno in serbo nuovi fantastici annunci e, inoltre, potrete dare un’occhiata in anteprima a vari titoli in sviluppo per PlayStation VR2.»

Pare proprio che gli appassionati di realtà virtuale avranno di che gioire per il nuovo State of Play, visto che gli annunci saranno incentrati su PlayStation VR 2.

Saranno solo giochi in realtà virtuale? Beh, se sono come il titolo legato al franchise di Horizon annunciato qualche tempo fa, non possiamo lamentarci.

In ogni caso, pare proprio che il fantomatico State of Play dedicato a God of War Ragnarok dovrà attendere un altro po’. E forse ancora di più.

A proposito di annunci, anche SEGA avrà il suo evento di lì a poco. Il teaser è già qualcosa di… goloso.