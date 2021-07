Altro rinvio: titolo di Annapurna per PS4, PS5 e PC slitta al 2022

A giugno 2020, il publisher Annapurna Interactive e lo sviluppatore BlueTwelve hanno annunciato Stray, un misterioso gioco d’avventura con protagonista un gatto.

Noto in precedenza come “HK_Projekt”, il gioco arriverà anche su PC oltre che su PS4 e PS5. e ci vedrà controllare un gattino in una futuristica città (no, Ratchet & Clank non c’entra nulla).

Del resto, l’annuncio lasciava intendere che il titolo Annapurna aveva (e ha) tutte le carte in regola per imporsi come un adventure con elementi puzzle davvero molto intrigante.

A quanto pare, neanche Stray ce la farà: solo ieri vi abbiamo reso noto che anche Kena Bridge of Spirits è stato rinviato di alcune settimane.

From the @HKdevblog team, producer Swann talks about the world of Stray, as well as what to expect with gameplay and characters you'll come across as a cat. Coming early 2022 to PS5, PS4, and Steam. Wishlist now: https://t.co/zoSc1InhvK pic.twitter.com/NGTQmE2MGW — Annapurna Interactive (@A_i) July 29, 2021

Annapurna ha confermato che Stray è stato rinviato ai primi mesi del 2022, confermando l’uscita su PS4, PS5 e PC.

Oltre all’ufficialità del posticipo, il publisher ha rilasciato anche un nuovo video inedito nel gioco (lo trovate nel tweet poco sopra) in cui il producer Swann spiega a chiare lettere cosa aspettarsi dal gioco.

La descrizione ufficiale del gioco su Steam recita:

Solo, sperduto e lontano dalla sua famiglia, un gatto randagio deve venire a capo di un antico mistero per fuggire da una città a lungo dimenticata. Stray è un’avventura in terza persona felina ambientata nell’intrico delle particolareggiate strade a neon di una cybercittà in rovina e nei torbidi luoghi del suo squallido ventre. Vaga per il circondario muovendoti a diverse altezze, difenditi da minacce inattese e dipana i misteri di questo luogo inospitale popolato da androidi bonari e creature pericolose. Osserva il mondo attraverso gli occhi di un randagio e interagisci con l’ambiente in modo giocoso. Rapportati ai bizzarri abitanti di questo mondo sconosciuto avanzando con furtività, muovendoti agilmente, abbandonandoti alla sciocca spensieratezza e talvolta rompendo le scatole fino all’inverosimile. Strada facendo, il gatto stringerà amicizia con un piccolo drone volante conosciuto con la sigla di B12. Con l’aiuto del nuovo compagno, il duo andrà alla ricerca di una via d’uscita. Stray è sviluppato da BlueTwelve Studio, un piccolo team originario del sud della Francia e composto principalmente da gatti con un gruppetto di umani al seguito.

Ricordiamo che di recente altri titoli di un certo peso hanno avuto ritardi molto più sensibili, come Ghostwire Tokyo di Tango Gameworks.

Ma non solo: anche Ubisoft si è vista costretta a posticipare due dei suoi imminenti big, i quali si sommano a tutti gli altri giochi rinviati in questi mesi.

Pensate infatti che neanche controparte multiplayer di Resident Evil Village, ossia Re:Verse, riuscirà a rispettare la tabella di marcia.