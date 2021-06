Stranger of Paradise FF Origin e il meme Chaos: “non lo sapevamo”

Durante la conferenza E3 2021 di Square Enix abbiamo avuto modo di scoprire alcuni progetti legati all’universo di Final Fantasy, tra i quali in particolare emerge Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Questo titolo è frutto di una partnership con Koei Tecmo, che dopo gli apprezzati Hyrule Warriors ha dunque ottenuto un’altra collaborazione molto importante.

L’uscita del titolo è prevista per il 2022 su PC, PlayStation e Xbox, con una demo next-gen su PS5 che è già stata resa disponibile sullo store di Sony.

Come menzionavamo in apertura, non è stato l’unico progetto annunciato legato a questo franchise, dato che è stato annunciato anche Final Fantasy Pixel Remaster, una collection dei primi sei titoli della serie.

Nemmeno lo sceneggiatore di Stranger of Paradise: FF Origin conosceva un dettaglio della storia.

Subito dopo l’annuncio di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, gli sviluppatori hanno aperto un sito ufficiale in lingua giapponese, che include commenti provenienti sia da Square Enix che da Team Ninja.

Come riportato da DualShockers, uno dei commenti più curiosi è arrivato dallo sceneggiatore del gioco, Kazushige Nojima, che ha svelato come nemmeno lui conoscesse la storia e di un dettaglio in particolare.

I concept iniziali del gioco sono infatti stati coniati da Tetsuya Nomura, ma che la trama in sé è stata sviluppata solo successivamente.

Abbiamo infatti appreso che i protagonisti del titolo hanno intrapreso una missione nella quale il loro obiettivo è uccidere Chaos: Kazushige Nojima ha ammesso però che inizialmente nemmeno lui fosse a conoscenza del motivo per cui volessero farlo fuori, visto che l’unica informazione in suo possesso era giusto qualche input iniziale per sviluppare la trama.

Grazie a questi concept studiati da Nomura ed alle domande che si è posto lo stesso Nojima, interrogandosi sulla storia che avrebbero dovuto ideare, ha però svelato che è riuscito a svilupparla tutta in una volta e che non vede l’ora che i giocatori riescano a godersela.

Gli autori hanno inoltre colto l’occasione per ricordare che Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sarà un titolo più difficile della media, una caratteristica a cui Team Ninja ci ha sempre aiutato.

Per questo motivo, suggeriscono di iniziare una run alle difficoltà più basse, per poi aumentarla gradualmente lungo la run una volta che ci si sente più sicuri delle proprie capacità.

Gli sviluppatori hanno anche chiesto agli utenti di mandare loro feedback dopo aver giocato la demo, così da avere il tempo di fare eventuali modifiche prima del lancio.

Se siete curiosi di scoprire tutti gli annunci fatti da Square Enix durante l’E3 2021, vi suggeriamo di consultare il nostro recap dell’evento.

L’ultima release relativa a questo franchise è avvenuta invece pochi giorni fa, con l’uscita del DLC dedicato a Yuffie su Final Fantasy VII Remake, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione.

L’espansione ha incluso inoltre un nuovo finale per il titolo, di fatto attualmente usufruibile solo su PS5 e che diventerà fondamentale per l’arrivo di Parte 2.