Square Enix E3 2021 | Live – Tutti gli annunci e i trailer

Continuano gli appuntamenti per l’E3 2021: Square Enix sta per dare il via alla sua conferenza, più precisamente alle ore 21.15 italiane del 13 giugno.

Tra le novità attese al varco, un annuncio per una world premiere di Eidos Montreal, recentemente autori di Shadow of the Tomb Raider.

Ma non solo: Come abbiamo avuto modo di sottolineare nella nostra guida all’evento, ci sarà spazio anche per il ritorno di Babylon’s Fall, per Life is Strange: True Colors e per le ultime novità da Marvel’s Avengers.

La live fa il paio con l’evento targato Xbox e Bethesda, sicuramente uno degli appuntamenti più caldi di questa settimana grazie alla presenza di giochi come Halo Infinite e Starfield, oltre ad ulteriori arrivi su Xbox Game Pass, immancabili sulle console di casa Microsoft.

Infine, sempre oggi ma alle ore 23.30, si terrà anche il PC Gaming Show, con presentazioni di titoli davvero imperdibili per gli amanti dei giochi PC. L’evento durerà 90 minuti con trentanove video, annunci e interviste.

Tornando all’argomento del recap live, noi di SpazioGames seguiremo con voi l’evento con un recap live: tenete costantemente aggiornata questa pagina per scoprire in tempo reale tutti gli annunci ed i trailer svelati all’interno della conferenza Square Enix per l’E3 2021.

Se vorrete, sul canale Twitch di SpazioGames i nostri Domenico e Stefania commenteranno con voi tutte le ultime novità dello show

Non ci resta dunque che aspettare le ore 21.15 per poter finalmente scoprire tutti gli annunci che Square ha in programma per voi!

In aggiornamento