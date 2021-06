Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin annunciato, primi dettagli

Square Enix e Koei Tecmo hanno annunciato un nuovo titolo della serie Final Fantasy, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Si tratta del progetto vociferato poche settimane fa, che avrebbe proiettato il franchise in una nuova dimensione action.

Viene definito come «una nuova e audace visione per Final Fantasy» fornita in partnership con il publisher dei musou, che inanella un’altra collaborazione dopo quella prestigiosa con Nintendo su Hyrule Warriors.

Il gioco porta la firma dei pezzi grossi di Square Enix Japan, come Nojima e Nomura, che lavoreranno in collaborazione con i creatori di Nioh 2.

L’uscita è in programma per il 2022 su PC, PlayStation e Xbox, arrivando sia su PS4 e PS5 che su Xbox One e Xbox Series X|S.

Una demo esclusiva PS5 è in arrivo già oggi 13 giugno, in modo da esibire il titolo nella sua veste migliore (quella next-gen).

Questa demo sarà disponibile fino al 24 giugno 2021, precisamente alle ore 16:59, per cui dovrebbe arrivare a brevissimo.

«Con un ricordo del loro dolore sepolta nel profondo dei loro cuori… Jack e i suoi alleati, Ash e Jed, ardono di decisione per sconfiggere Chaos mentre aprono i cancelli per l’Altare del Caos», leggiamo nella descrizione del gioco.

«Eppure, restano dei dubbi – sono davvero loro i Guerrieri della Luce predetti dalla profezia?».

Una chicca per i fan della serie – e che spiega anche la denominazione “Origin” – è che Chaos altri non è che Garland del primo Final Fantasy.

Il mondo di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin viene descritto come «un mondo dark fantasy» ma costellato di «divertenti battaglie piene d’azione».

Un gioco molto diverso dai classici Final Fantasy, insomma, che abbraccerà gli appassionati dei titoli action.

Per tutti i reveal e gli aggiornamenti dalla casa asiatica, date un’occhiata al nostro corposo recap di Square Enix Presents.