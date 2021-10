Stranger of Paradise FF Origin è diventato (di nuovo) un assurdo meme

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin non è partito con il piede giusto, e il TGS 2021 era l’occasione buona per tentare di riscattarsi agli occhi dei fan.

L’action RPG sviluppato da Team Ninja, già responsabile, tra gli altri, di Nioh e Nioh 2, aveva già mostrato qualche falla dal punto di vista tecnico e numerosi dubbi in seguito alla demo rilasciata a giugno.

La community ebbe (giustamente) da ridire in sede di presentazione, e lo stesso fece il team di Digital Foundry, che dopo aver analizzato la versione di prova paragonò il gioco a quelli basati su Unreal Engine 3.

La promessa di migliorare il prodotto rispetto a quanto visto in prima battuta è sempre valida, e il nuovo filmato mostrato al TGS 2021 lascia ben sperare per il futuro.

Una nuova demo è disponibile da venerdì per PS5 e Xbox Series X|S, e sta già facendo discutere per una specifica clip davvero fuori dalle righe, che potremmo definire senza indugi imbarazzante.

Come svelato dal primissimo filmato, la missione di Jack Garland e dei suoi compagni sarà quella di sconfiggere Chaos, parola ripetuta continuamente nel reveal trailer.

La responsabilità di aver generato un nuovo meme stavolta è da attribuire a una clip con protagonista una ragazza di nome Neon, che spiega per quale motivo ha deciso di combattere contro i protagonisti (via GameRant).

Dopo il discorso di Neon il primo a intervenire è Jack, convinto che si tratti letteralmente di «s*******e» (bullshit). Una volta espresso il suo granitico parere, il protagonista si volta di spalle, prende il suo smartphone e riproduce un brano che sembra uscito da una playlist nu metal di dubbia qualità.

Il filmato (che trovate qui sotto) ha lasciato increduli gran parte dei giocatori, che hanno risposto con una serie di meme a sottolineare l’assurdità di quanto visto:

Tra i migliori è impossibile non citare quello che sostituisce il brano con «Never Gonna Give You Up» di Rick Astley, già ampiamente utilizzato sul web come classica “trollata”:

I can't believe Final Fantasy Origin did this pic.twitter.com/j4Sri2rpVf — Alex Moukala (@alex_moukala) October 1, 2021

Insomma, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sta guadagnando popolarità più per gli aspetti discutibili che non per la sua qualità, un segnale non del tutto positivo.

La buona notizia è che c’è già una data di uscita, e non è poi lontanissima. Il titolo sarà disponibile su Xbox One, PS4, Xbox Series X|S, PS5 e PC.

Se il titolo vi incuriosisce probabilmente lo farà anche la nostra prova, dove vi abbiamo raccontato cosa ci ha convinto (e cosa non lo ha fatto) del nuovo titolo di Team Ninja.