Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, annunciata la data di uscita

Dopo l’annuncio che ha lasciato tutti abbastanza di stucco, non per meriti positivi solamente, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin si è mostrato nuovamente al TGS 2021.

Il titolo porta la firma dei pezzi grossi di Square Enix Japan, come Nojima e Nomura, che lavoreranno in collaborazione con i creatori di Nioh 2.

Stranger of Paradise fu annunciato durante i giorni dell’E3 2021, e si tratta di una rivisitazione action di Final Fantasy, con elementi da soulslike.

Oltre allo stile decisamente sopra le righe, a convincere non fu nemmeno l’aspetto tecnico, che venne aspramente criticato e deriso dalla community.

Dal Tokyo Game Show 2021 è stato mostrato un nuovo filmato di gameplay, ma soprattutto è stata annunciata la data di uscita dello spin-off del primo Final Fantasy.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin uscirà il 18 marzo 2022, per Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e PC.

Come riporta IGN US, il titolo avrà anche una nuova demo in uscita oggi, disponibile solamente per PS5 ed Xbox Series S|X.

Nella demo ci sarà uno stage inedito, e sono stati inclusi degli aggiustamenti basati sui feedback dei giocatori a seguito della prima demo, uscita diversi mesi fa.

Dal trailer mostrato oggi abbiamo scoperto anche il nome del protagonista, ovvero Jack Garland. I fan più attenti avranno già capito che sarà imparentato con il villain del primo Final Fantasy.

Come Tetsuya Nomura ha dichiarato in passato, il gioco è stato ispirato fortemente dalla prima “fantasia finale”, e l’obiettivo della storia sarà esplorare le origini dei Guerrieri della Luce.

Il primo trailer di Stranger of Paradise ha generato un meme incredibile che è durato per un po’, talmente forte che ha lasciato sorpresi anche sviluppatori e publisher.

Rispetto alla prima demo ci possiamo aspettare dei grandi progressi, lo hanno promesso addirittura gli sviluppatori tempo fa.

Se volete farvi un’idea di cosa stiamo parlando, provammo la prima demo di Stranger of Paradise: ecco le nostre impressioni.