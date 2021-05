Steam vi regala un nuovo gioco gratis: è un puzzle platform fantasy 2D

Da oggi Steam regala ai propri utenti un nuovo gioco gratis, che potrà essere vostro per sempre senza costi aggiuntivi: si tratta di un gradevole puzzle platform fantasy in 2D.

Il titolo che Steam ha oggi messo in promozione si chiama Nubarron The adventure of an unlucky gnome: è uscito su PC l’anno scorso, più precisamente il 30 gennaio 2020.

Il negozio di Valve continua dunque a stupire i propri utenti con piccole perle indie in regalo, anche se questa volta avrete decisamente più tempo rispetto all’ultima volta.

Non avrete inoltre bisogno di essere in compagnia o di munirvi di uno smartphone, come avvenuto per uno degli ultimi giochi in regalo, dato che si tratta di un gioco single player.

Un nuovo gioco gratis è disponibile su Steam.

In questa simpatica avventura dallo stile artistico originale, dovremo controllare l’omonimo gnomo Nubarron in un bizzarro mondo fiabesco per cercare di recuperare il suo Cappello Fortunato.

Il titolo è ambientato in un mondo fantasy dipinto digitalmente e presenta una fantastica colonna sonora orchestrale.

Potremo utilizzare una strana Nuvola, con cui il nostro gnomo ha un rapporto di amore e odio, per poter risolvere i puzzle e sbarazzarci dei nemici lungo il nostro cammino.

Non si tratta inoltre di un’avventura eccessivamente longeva, dato che gli utenti segnalano una durata di circa 10 ore per completare la storia.

Il prezzo intero sarebbe di 8,19€, ma eccezionalmente a partire da oggi fino al 9 maggio alle ore 19:00 potrete aggiungerlo al vostro catalogo cliccando qui ed iniziare immediatamente a giocarci, facendolo vostro per sempre.

Avete dunque tempo fino alla fine di questa settimana per poter fare vostro questo particolare puzzle platformer dal sorprendente stile grafico.

