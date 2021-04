Steam vi regala un gioco gratis, ma solo per poche ore

Steam sta offrendo ai suoi utenti la possibilità di ottenere un nuovo gioco gratis, per sempre e senza costi aggiuntivi, ma avrete solamente poche ore a disposizione per poterlo fare vostro.

Si tratta di Rusty Lake Hotel, una misteriosa avventura punta e clicca facente parte dell’omonima serie e realizzata dagli autori di Cube Escape.

Come segnalato da GameSpot, la serie sta celebrando il sesto anniversario: di conseguenza gli sviluppatori hanno deciso non solo di rendere disponibile gratuitamente questo titolo, ma di offrire uno sconto del 50% su tutti gli altri giochi della loro collezione.

Rusty Lake Hotel potrà essere giocato anche da chi dispone unicamente di un Mac e non dispone di requisiti consigliati elevati, necessitando unicamente di 1GB di RAM e di 60MB disponibili nello spazio di archiviazione per il download.

Rusty Lake Hotel è disponibile gratis su Steam solo per poche ore.

Nel caso preferiate giocare tramite uno smartphone, segnaliamo che Rusty Lake Hotel è disponibile gratuitamente per un periodo limitato anche sugli store iOS ed Android.

In questo gioco dovremo dare il benvenuto agli ospiti dell’hotel ed assicurarci che il loro soggiorno sia piacevole: dovremo assicuraci dunque che ognuna delle 5 cene sia buona da morire.

Questo gioco disponibile anche per smartphone è facile da imparare e metterà alla prova il vostro ingegno con decine di enigmi e rompicapi da risolvere.

La trama è narrata tramite uno stile grafico che ricorda molto quello visto all’interno di libri di storie e possiede un’eccellente colonna sonora, diversificata per ogni stanza.

Anche la scorsa settimana Steam ha messo a disposizione un gioco gratis per tutti gli utenti che, per pura coincidenza, necessitava comunque degli smartphone per poter essere giocato.

Se volete aggiungere al vostro account Rusty Lake Hotel, dovrete semplicemente dirigervi alla pagina ufficiale cliccando qui e selezionare l’apposito pulsante.

Vi suggeriamo di fare in fretta, dato che sarà disponibile fino alla mezzanotte del primo maggio: avete dunque pochissimo tempo per poterlo fare vostro prima che ritorni al prezzo consigliato di 1,99 euro.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratis per PC, non dimenticatevi di riscattare i consueti titoli gratuiti offerti dall’Epic Games Store.

Amazon ha inoltre già annunciato quali saranno i giochi gratis resi disponibili per gli abbonati al suo servizio Prime.