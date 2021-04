Steam vi offre un gioco gratis: ecco come riscattarlo

Oggi Steam ha deciso di sorprendere i suoi utenti regalando gratis e per sempre un gioco del proprio catalogo.

Una volta riscattato, il titolo sarà infatti incluso nella vostra libreria di giochi e potrete giocarlo ogni volta che vorrete senza limiti di tempo e senza costi aggiuntivi.

Il gioco in regalo si chiama Quiplash e si tratta di un party game realizzato dai Jackbox Games, uno studio di sviluppo specializzato nella realizzazione di questi titoli.

Questo particolare prodotto è adatto a folli giornate in compagnia dei propri amici, dato che si tratta di un titolo unicamente in multiplayer locale in cui potranno giocare da 3 a 8 giocatori.

Un nuovo gioco gratis offerto da Steam!

La particolarità è che non bisognerà usare controller, ma i propri cellulari e tablet: lo scopo del gioco è infatti quello di dare le migliori risposte alle folli domande che verranno proposte dal titolo.

I giocatori poi saranno chiamati a votare la propria risposta preferita: l’obiettivo, naturalmente, è quello di diventare il giocatore più votato alla fine delle divertenti partite.

Per poter riscattare Quiplash e farlo vostro per sempre vi basterà andare sulla pagina ufficiale del titolo sul negozio, che per l’occasione vedrete scontato del 100%.

Fatto questo, vi basterà cliccare sul pulsante «Aggiungi all’account» ed il gioco sarà vostro per sempre.

Una piccola avvertenza ai nostri utenti: vi ricordiamo che questo titolo è purtroppo disponibile solo in lingua inglese, dunque è maggiormente apprezzabile se siete in compagnia di un gruppo in grado di parlarla bene.

Vi consigliamo inoltre di affrettarvi e di approfittare della promozione il prima possibile: l’offerta scadrà il 26 aprile alle ore 10:00.

Steam si unisce dunque alle compagnie che hanno deciso di regalare giochi gratis questa settimana: il suo concorrente principale, Epic Games Store, ha reso disponibili ieri gli ultimi titoli gratuiti svelandone il prossimo.

Non solo, ma anche Amazon Prime ha deciso di offrire un nuovo gioco a costo zero ai propri abbonati, ed è una vera piccola perla.

Infine, ma non certo per importanza, anche PlayStation ha reso disponibile il nuovo gioco gratis della raccolta Play at Home: si tratta di Horizon Zero Dawn Complete Edition.