Amazon Prime vi regala un nuovo gioco gratis, è un’apprezzata avventura

A sorpresa Amazon Prime Gaming ha reso disponibile per il download un nuovo gioco gratis, disponibile esclusivamente per i suoi abbonati.

A partire da oggi si aggiunge infatti un nuovo gioco per tutti gli iscritti al servizio, oltre a quelli già annunciati precedentemente.

Edgar Bokbok in Boulzak è il nuovo gioco gratis disponibile grazie ad Amazon Prime.

Di conseguenza, i giochi disponibili a maggio non saranno più cinque come precedentemente annunciato, ma in totale diventano 6 giochi gratuiti per questo mese grazie all’ultima aggiunta.

Tra gli altri titoli scaricabili ricordiamo inoltre che è ancora disponibile Figment, un altro regalo di Amazon prime reso disponibile nelle ultime settimane.

Nella giornata di oggi è stato sorprendentemente reso disponibile Edgar Bokbok in Boulzac, una divertente ed interessante avventura punta e clicca indie.

In questo gioco interpreteremo l’omonimo e bizzarro protagonista del gioco, che vive recluso insieme al suo pollo: tuttavia un disastro ci spingerà ad arrivare in città, costringendoci ad esplorare un comico universo.

Lo stile artistico surreale è particolarmente originale e la trama è altrettanto divertente, anche se dobbiamo avvertire i nostri utenti che è attualmente disponibile solo in lingua inglese.

Il titolo viene pubblicizzato dagli sviluppatori come una breve avventura non eccessivamente impegnativa, che può richiedere dalle 2 alle 5 ore per il completamento

Attualmente su Steam è reso disponibile al prezzo di 7,99€ ed è stato apprezzato dai suoi utenti grazie ad una valutazione Molto positiva, ma grazie ad Amazon potrà essere vostro senza alcun costo aggiuntivo.

Edgar Bokbok in Boulzac sarà disponibile per il download a tutti gli abbonati Amazon Prime fino al 28 maggio, dunque avete meno giorni del previsto per poterlo fare vostro.

Per poter ottenere questo e tutti gli altri giochi del mese, dovrete accedere alla pagina apposita cliccando qui e riscattarlo, utilizzando poi Amazon Games App per scaricarlo sul vostro dispositivo.

