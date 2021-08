Steam vi regala un nuovo gioco gratis: è un platform “elettronico”

Da oggi gli utenti Steam avranno la possibilità di scaricare gratis un nuovo gioco PC: la promozione renderà disponibile avere per sempre e senza costi aggiuntivi un apprezzato platform.

Si tratta di un titolo indipendente molto colorato e con una gradevolissima musica elettronica, che gli sviluppatori consigliano di giocare con un controller.

I giocatori PC potranno dunque approfittare di un inaspettato regalo sullo store, che attualmente ha reso disponibili le ultime follie di metà settimana, tra le quali sono presenti apprezzati horror.

Non sono però le uniche offerte disponibili nel negozio digitale di Valve: fino a domani potrete infatti risparmiare su uno dei soulslike più amati.

Will Glow the Wisp è un platform realizzato da PartTimeIndie, che si è fatto apprezzare dai suoi giocatori soprattutto per via della sua colonna sonora.

Il titolo spingerà i giocatori ad affrontare livelli sempre più difficili a ritmo di musica ed è un vero e proprio platform bullet hell: gli utenti dovranno dunque avanzare nel gioco con semplici movimenti, evitando i proiettili nemici.

Il gioco è stato rilasciato il 15 settembre 2017 ed ha attualmente una valutazione Molto positiva su Steam: normalmente costerebbe 2,39€, ma per un periodo limitato potrà essere vostro interamente gratis.

Get 🔹"Will Glow the Wisp"🔹 for Free on #Steamhttps://t.co/SWQkFDlL6P

Free to keep FOREVER when you get it before 31 Aug @ 11:00pm. pic.twitter.com/Tx0h5OXPDB

— Free Steam Games (@SteamGamesPC) August 24, 2021