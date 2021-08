Steam, svelato il nuovo gioco gratis: è un apprezzato GDR Bethesda

Steam ha appena svelato il nuovo gioco gratis a tempo, disponibile sul proprio store per tutti gli utenti senza che sia necessaria alcuna spesa aggiuntiva.

Si tratta di un GDR multiplayer prodotto da Bethesda, ambientato nell’omonima e popolarissima saga di The Elder Scrolls, disponibile gratuitamente per i prossimi giorni.

Da oggi potrete inoltre scaricare gratis l’espansione di un amato soulslike: la promozione è valida per tutte le piattaforme, compreso quindi Steam.

I fan PlayStation dovrebbero inoltre approfittare di un nuovo gioco gratis disponibile su PS4: si tratta di un survival horror appartenente ad un’amata saga.

Sullo store di Valve è già disponibile per il download gratuito The Elder Scrolls Online, l’esperienza multigiocatore ambientata nell’omonimo universo e già giocata da 18 milioni di utenti.

In questo titolo potrete scegliere se affrontare un’avventura in continuo mutamento da soli, come nella tradizione della serie Elder Scrolls, o se invece scegliere di sfruttare pienamente la componente multiplayer con i vostri amici.

Gli utenti dovranno scoprire i segreti di Tamriel, costruendo e combinando diversi set di armature, armi ed abilità per realizzare uno stile di gioco che sia completamente unico.

Per procedere al download gratis di The Elder Scrolls Online, che presenta una valutazione Molto positiva su Steam, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale e cliccare sull’apposito pulsante Avvia gioco.

🔷Free Weekend:🔷 "The Elder Scrolls® Online"https://t.co/ZXWfSBaCh9

Free Play Event is now liveand runs until Monday, August 30 at 10AM EDT. During the free-play period, anybody on PC/Mac, Xbox consoles , PlayStation consoles, and Stadia can download and play for free! pic.twitter.com/NQYECa07KN — Free Steam Games (@SteamGamesPC) August 18, 2021

La prova gratuita terminerà ufficialmente il 30 agosto, il che significa che avrete in totale 12 giorni di tempo per provare questa avventura: per l’occasione, potrete acquistare la standard edition in offerta con il 60% di sconto, a meno di 8 euro.

Il download gratis dovrebbe essere reso successivamente disponibile anche su Xbox, PlayStation e Stadia, ma gli utenti Steam hanno la possibilità di provare il GDR multiplayer fin da subito.

Anche Xbox sta recentemente offrendo dei giochi gratis in regalo, che saranno vostri per sempre: tra questi c’è un amato sparatutto a scorrimento.

Non è però l’unico titolo gratuito disponibile sullo store: Xbox offre infatti la possibilità di scaricare gratis un amato capitolo di una saga picchiaduro.

Da oggi sarà inoltre possibile giocare gratuitamente a una produzione di Xbox Game Studios, disponibile senza costi aggiuntivi grazie a Nintendo Switch Online.