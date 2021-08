Steam, svelate le nuove follie di metà settimana: ci sono apprezzati horror

Steam ha appena svelato le nuove follie di metà settimana sul suo store, l’atteso appuntamento che permette di risparmiare su alcuni dei giochi più popolari disponibili sul catalogo.

Tra le promozioni di questa settimana sono disponibili anche gli sconti sulla serie The Dark Pictures Anthology: lo store di Valve ha infatti messo a disposizione entrambi gli episodi della saga in offerta, in attesa che arrivi l’atteso terzo capitolo.

Ricordiamo inoltre che, oltre alle attuali offerte, sono ancora disponibili alcuni affari del fine settimana, tra cui sono disponibili anche tanti giochi Bethesda e un amato soulslike.

A tal proposito, ricordiamo anche che un apprezzato GDR di Bethesda è ancora gratis per qualche giorno: per tutta la durata della promozione gli utenti potranno giocare senza costi aggiuntivi.

The Dark Pictures Anthology è una serie di giochi horror indipendenti, apprezzata per via della sua narrazione ramificata in cui ogni nostra scelta avrà delle conseguenze.

Gli utenti potranno dunque ottenere Man of Medan con il 67% di sconto, mentre il più recente Little Hope è attualmente disponibile al 50% in meno.

Non si tratta però dell’unico franchise in offerta su Steam per le follie di metà settimana: Team 17 sta infatti proponendo tanti sconti sulla serie The Escapists, incluso lo spin-off The Survivalists, con offerte fino al 76% su tutta la saga.

Infine, le offerte di metà settimana includono anche SnowRunner, il titolo che metterà i giocatori alla guida di potenti veicoli fuoristrada, disponibile su Steam da maggio 2021 e già disponibile in offerta al 30% in meno.

Di seguito vi riepilogheremo dunque tutte le follie di metà settimana disponibili su Steam, con i relativi link per accedere alle pagine ufficiali delle offerte:

Tutte le follie di metà settimana termineranno ufficialmente venerdì 27 agosto alle ore 19.00: avrete dunque tempo fino al weekend per poter approfittare di queste offerte.

Recentemente, Valve ha dovuto fare i conti con un fastidioso bug che permetteva di ottenere soldi infiniti su Steam: la compagnia ha ringraziato il fan che l’ha segnalato con 7500$.

Tutti i titoli disponibili sullo store saranno compatibili con Steam Deck, la nuova console portatile di Valve che non avrà nulla da nascondere.

Anche Phil Spencer, capo di Xbox, ha voluto fare le sue congratulazioni per Steam Deck, facendo anche una piccola recensione di quella che è stata la sua esperienza.