Steam, fan scopre bug dei “soldi infiniti” e Valve lo ringrazia con $7500

L’ultima patch di Steam ha sistemato un bug che se fosse venuto alla luce precedentemente avrebbe potuto creare seri problemi per Valve, dato che permetteva di aggiungere soldi infiniti, e inesistenti, sullo store.

Questo exploit avrebbe potuto danneggiare seriamente l’economia dello store per gli amanti del gaming con mouse e tastiera: fortunatamente per loro, un fan ha avvertito prontamente Valve dopo essersi accorto del bug.

L’errore avrebbe potuto creare seri danni al negozio online che propone ogni settimana nuovi sconti: sono le ultime ore a disposizione per poter provare gratis due apprezzati giochi.

Anche un big dei battle royale resterà gratuito ancora per poco tempo, come parte di una prova per capire se procedere con un eventuale passaggio a free-to-play.

Come riportato da Eurogamer.net, un security researcher ha infatti segnalato a Valve tramite Hackerone, una piattaforma in grado di collegare gli utenti più smanettoni con le grandi compagnie tecnologiche, un bug che avrebbe potuto essere utilizzato da malintenzionati per aggiungere fondi infiniti al proprio portafoglio virtuale.

Il 9 agosto, l’utente Drbrix ha contattato privatamente la compagnia segnalando questo errore che avrebbe consentito di generare fondi inesistenti, intercettando transazioni con il metodo Smart2Pay e modificando l’indirizzo e-mail.

Un impiegato di Valve con il nome utente JonP ha effettivamente confermato le informazioni del fan, ringraziandolo per la segnalazione molto dettagliata e che ha permesso all’azienda di sistemare il bug in tempi rapidi.

Per dimostrare ulteriormente il proprio apprezzamento nei confronti del fan, Valve ha inoltre deciso di pagarlo 7500$, una cifra che sicuramente aiuta a descrivere quanto questo bug avrebbe potuto essere pericoloso.

La compagnia ha infatti aggiornato la severità del bug segnalato da «media» a «critica», decidendo di consegnarli il premio in denaro equivalente alla gravità del problema, sottolineando che fare ciò rifletteva i possibili grandi danni che avrebbe potuto fare su Steam.

Il bug sembrerebbe essere stato intercettato prima che qualche malintenzionato potesse approfittarne: Valve non ha infatti segnalato casi di hacker che hanno aggiunto fondi inesistenti.

Un caso simile era già accaduto con GTA Online, quando un fan riuscì a sistemare i caricamenti lentissimi della modalità multiplayer e Rockstar decise di ringraziarlo con 10.000$, una cifra superiore a quanto offerto da Valve per questo bug.

Valve è attualmente impegnata nella produzione di Steam Deck, l’ibrido tra PC e console portatile che supporterà tutti i giochi in catalogo che ha già ricevuto le congratulazioni di Phil Spencer.

Sarà però necessario fare qualche sacrificio in termini di prestazioni: esiste però un rivale molto più potente ma che vi costerà il doppio.