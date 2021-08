Steam, svelati nuovi affari del fine settimana: c’è un amato soulslike

Steam ha appena svelato i nuovi affari del fine settimana sul proprio store: gli utenti dello store questa settimana potranno approfittare di grandi sconti su una vasta gamma di titoli.

Una delle offerte più importanti è infatti, per esempio, quella riguardante Sekiro Shadows Die Twice, l’amato soulslike di From Software, vincitore del premio gioco dell’anno.

Tutti i titoli disponibili sullo store saranno compatibili anche con la console portatile Steam Deck: Phil Spencer di Xbox ha già fatto le sue congratulazioni a Valve per la nuova piattaforma.

Recentemente Valve ha dovuto fare i conti con un fastidioso bug che poteva generare soldi infiniti: la compagnia ha ringraziato il fan che l’ha segnalato con una generosa ricompensa in denaro.

Nello store digitale di Valve sono disponibili tantissime offerte per questo fine settimana su tantissimi videogiochi importanti, come il già citato Sekiro Shadows Die Twice e Scarlet Nexus, l’action RPG di Bandai Namco uscito molto recentemente: entrambi i titoli sono disponibili con il 35% di sconto.

Inoltre, per celebrare la QuakeCon 2021, sono disponibili in offerta le più grandi produzioni pubblicate da Bethesda, come Skyrim, Fallout 4 e Doom Eternal con sconti che possono arrivare fino all’85%.

Gli appassionati della saga Il Signore degli Anelli dovranno inoltre tenere d’occhio i saldi del weekend appropriatamente intitolati Mordor, con sconti fino all’85% su L’Ombra della Guerra e L’Ombra di Mordor, oltre alla possibilità di ottenere a un ottimo prezzo anche i titoli LEGO dedicati alla saga.

Le offerte disponibili per il weekend su Steam sono davvero tante: di seguito vi riepilogheremo tutti gli affari del fine settimana disponibili, con i relativi link per accedere alle pagine ufficiali.

La maggior parte delle offerte disponibili terminerà lunedì 23 agosto, a differenza dei saldi Bethesda per la QuakeCon Sale, che si concluderanno invece martedì 24 agosto, e della promozione dedicata a Sekiro: Shadows Die Twice, che si concluderà invece giovedì 26 agosto.

Durante l’omonima manifestazione, Bethesda ha annunciato a sorpresa l’edizione remastered di Quake, già disponibile per l’acquisto da subito.

Ma non solo: il publisher ha anche rivelato che presto arriverà una nuova versione di Skyrim, che sarà disponibile 10 anni esatti dopo il lancio del capitolo originale.

Su Steam avrete inoltre la possibilità di scaricare e provare gratis un amato GDR di Bethesda, anch’esso disponibile tra le offerte dello store.