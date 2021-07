Steam vi regala un nuovo gioco gratis: è un metroidvania spaziale

Da oggi tutti gli utenti Steam hanno la possibilità di poter scaricare un nuovo gioco gratis, che una volta riscattato potrà essere vostro per sempre.

Sullo store digitale di Valve si potrà infatti ottenere senza costi aggiuntivi un metroidvania a tema spaziale appena uscito, con una grafica 2D ispirata a titoli come Axiom Verge.

Il titolo sarà compatibile anche con Steam Deck, la nuova console portatile a tema: Valve ha infatti promesso che riuscirà a far girare tutti i giochi esistenti su PC.

Questo significa che gli utenti potranno già da adesso iniziare a espandere il proprio catalogo approfittando delle offerte, tra cui è ancora disponibile un’esclusiva PlayStation in sconto.

I giocatori su Steam potranno ottenere gratis da oggi 入替人-ReplaceR-, un action 2D indie attualmente in accesso anticipato, ma che rimarrà gratuito per pochi giorni.

Il titolo dovrebbe rimanere in Early Access per un mese circa, anche se gli sviluppatori hanno già anticipato che, nel caso dovessero emergere problemi imprevisti, la durata potrebbe durare fino a tre mesi.

In questo titolo gli utenti dovranno riuscire ad attraversare incolumi i vari scenari che verranno proposti, cambiando continuamente armi in grado di invertire la posizione degli oggetti sullo schermo.

🚨入替人-ReplaceR-🚨 is #FREE on #Steamhttps://t.co/2J2s5Qcr2X

Get 入替人-ReplaceR- free on #Steam, add it to your account, free of charge! After August 9th, this game will no longer be free. pic.twitter.com/43xyRbnXDd — Free Steam Games (@SteamGamesPC) July 25, 2021

I giocatori controlleranno un’astronauta impegnato ad esplorare una misteriosa struttura presente in un angolo dell’universo: le nostre armi spareranno proiettili con proprietà diverse, che terranno conto anche della gravità.

Trattandosi di un titolo dallo stile molto semplice, non sarà necessario disporre di molto spazio in memoria: per poter scaricare ReplaceR dovrete assicurarvi di avere almeno 300MB liberi.

Per celebrare il lancio del gioco, potrete scaricarlo gratuitamente cliccando qui per farlo vostro per sempre: la promozione terminerà il 9 agosto, giornata in cui ReplaceR diventerà a pagamento.

Ricordiamo che il titolo sarà naturalmente compatibile con Steam Deck: la console è stata paragonata spesso a Nintendo Switch, ma secondo Valve i dubbi spariranno 10 secondi dopo averla impugnata.

La compagnia ha inoltre fatto molti test per assicurarsi che non si presentasse un problema storico di Nintendo Switch, che ancora oggi non è stato risolto.

Nel nostro articolo abbiamo riepilogato tutto ciò che sappiamo attualmente su Steam Deck, tra cui i prezzi e le caratteristiche specifiche di ogni variante.