Steam, offerta su un’esclusiva PlayStation e nuovo gioco gratis

Steam ha appena rivelato le nuove offerte dedicate a tutti i suoi utenti per il fine settimana, che oltre ad un’imperdibile promozione su un’esclusiva PlayStation offriranno anche la possibilità di provare un nuovo gioco gratis per il weekend.

Si tratta di Giochi Olimpici di Tokyo 2020, il videogioco ufficiale dell’evento sportivo che sta per svolgersi in questi giorni, che potrete scaricare gratuitamente per celebrare il loro imminente inizio.

Il negozio online di Valve nella giornata di ieri è rimasto offline per diverse ore insieme al PlayStation Network: fortunatamente per i fan i problemi sono stati risolti ed è nuovamente possibile risparmiare sui propri giochi preferiti.

Questo significa che, oltre alle oltre nuove offerte attualmente disponibili sullo store, potrete approfittare per poche ore anche delle follie di metà settimana, che includono un apprezzato sparatutto competitivo.

Nel titolo prodotto da SEGA avrete la possibilità di puntare alla medaglia d’oro su 18 diverse competizioni, anche indossando costumi diversi da quelli tradizionali, diventando per esempio cowboy o astronauti.

Il videogioco ufficiale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è già disponibile gratuitamente per tre giorni a partire da oggi: non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale e procedere con l’installazione.

Tra gli affari del fine settimana segnaliamo invece lo sconto su Days Gone, l’esclusiva PlayStation realizzata da Bend Studio e disponibile su PC solamente da pochi mesi.

In questo titolo, che ha una valutazione Molto positiva su Steam, interpreterete un motociclista randagio che lotta ogni giorno alla ricerca di un motivo per sopravvivere.

Si tratta di un action-adventure open world ambientato negli Stati Uniti d’America, diventati ormai letali e ostili a causa di una devastante pandemia globale.

Days Gone su PC offre frame rate sbloccato, migliorie grafiche e il supporto ai monitor ultra-wide: potrà essere vostro con uno sconto del 20% sul prezzo finale.

Fino al 5 agosto potrete dunque acquistare l’esclusiva PlayStation con un risparmio di 10 euro sul prezzo consigliato: potrete consultare voi stessi tutti i dettagli dell’offerta cliccando qui.

Nonostante le migliorie apportate per la versione su Steam, segnaliamo che Days Gone PC non include il supporto a due feature next-gen.

Bend Studio non realizzerà un sequel di questo titolo, che è stato ufficialmente cancellato: il team sta già lavorando a una nuova IP esclusiva.

Le richieste dei fan, al momento, sembrano essere rimaste inascoltate: una petizione per realizzare Days Gone 2 era infatti riuscita a decollare.