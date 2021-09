Steam, gioco “stellare” gratis da ora (per un periodo di tempo limitato)

Steam ha deciso di fare un gradito regalo ai suoi utenti, mettendo a disposizione in forma del tutto gratuita un celebre gioco di grande strategia spaziale.

Stellaris può infatti essere scaricato gratis, senza costi aggiuntivi: il periodo di prova gratuito prende il via da ora e per tutto il fine settimana, più precisamente fino al 20 settembre, dando a tutti la possibilità di prendere le redini di un impero stellare.

Ricordiamo che oggi anche il PS Store ha svelato la nuova offerta della settimana su un amato titolo di Blizzard (si tratta di uno degli hero shooter più famosi di sempre).

Questo, senza contare anche i Doppi Sconti su tantissimi giochi in catalogo, tra i quali è incluso Assassin’s Creed Valhalla.

Stellaris, lanciato per la prima volta nel 2016, è cresciuto costantemente nel corso dei mesi, offrendo possibilità di approccio alla conquista galattica pressoché infinite.

Inizierete infatti il gioco scegliendo una civiltà da guidare, ognuna con le proprie caratteristiche specifiche, per poi iniziare a esplorare nuovi mondi, nei quali incontrerete tante opportunità di espansione e sfide caratteristiche.

Grazie alla personalizzazione e alla generazione procedurale, sarà possibile imbattersi in razze sempre diverse.

Come molti altri nostri giochi appartenenti al genere, l’avventura si evolverà nel tempo e grazie agli aggiornamenti automatici che fanno parte di ogni gioco Paradox, potrete continuare a far crescere ed espandere il vostro impero attraverso nuove tecnologie e possibilità.

Il gioco base è scontato del 75%, con prezzi ribassato fino al 50% su molti dei suoi DLC, senza contare il 64% di sconto sullo starter pack bundle, che include i DLC Utopia, Apocalypse, Leviathans Story Pack, e Synthetic Dawn Story Pack.

