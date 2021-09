Steam, svelate le nuove follie di metà settimana: c’è un amato roguelike

Steam ha appena svelato le nuove follie di metà settimana sul suo store, l’atteso evento che permette di approfittare di imperdibili sconti su tanti titoli disponibili nel catalogo PC.

Tra le tante offerte disponibili su Steam questa volta è presente anche Darkest Dungeon, uno dei roguelike RPG più apprezzati disponibili su PC, disponibile con un fortissimo sconto sullo store di Valve.

Approfittare di queste promozioni vi aiuterà anche ad ampliare la vostra collezione di giochi su Steam Deck: Valve ha ammesso di averne svelato tutti i segreti.

Nonostante la piattaforma non sia ancora uscita ufficialmente, sembra che la compagnia stia già pensando a un nuovo modello con output in 4K.

Darkest Dungeon è un roguelike che spingerà i giocatori a reclutare un gruppo di eroi per affrontare non solo pericolosissimi nemici, ma anche stress, malattie e altri disturbi che metteranno a serio rischio la vostra avventura.

Grazie alle follie di metà settimana, questo titolo potrà essere vostro a soli 3,44€ grazie allo sconto dell’85%: in alternativa, potrete acquistare la Ancestral Edition con tutti i contenuti con un risparmio del 78%.

Per gli appassionati degli anime è inoltre disponibile una grande svendita sull’intero catalogo videoludico dedicato a Sword Art Online: tutti i capitoli della saga sono stati scontati dal 60% fino all’85%.

Questi non sono però gli unici titoli attualmente scontati: di seguito vi proporremo tutte le follie di metà settimana di Steam, con i relativi link per accedere alle offerte e procedere all’eventuale acquisto.

Le offerte dedicate a Darkest Dungeon e al franchise di Sword Art Online termineranno venerdì 17 settembre, mentre le altre promozioni saranno disponibili fino a lunedì 20 settembre.

Tutti i titoli in offerta dovrebbero essere compatibili con Steam Deck, nonostante Valve abbia ammesso che la console potrebbe non essere in grado di farne girare alcuni.

Naturalmente potrete anche giocarci comodamente sul vostro PC: stando agli ultimi sondaggi, sembra che le schede grafiche RTX30 siano molto popolari su Steam, anche se per molti giocatori sono introvabili.

Uno sviluppatore ha però dovuto fare i conti con la politica di rimborsi di Steam, costretto al ritiro dopo che i suoi utenti hanno «giocato gratis».