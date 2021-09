Steam, svelato l’evento dell’editore PlayStation: ci sono esclusive in offerta

A sorpresa, Steam ha appena svelato le nuove offerte sul proprio store digitale, interamente dedicate agli sconti sui giochi PlayStation disponibili su PC.

La nuova promozione è dunque dedicata alle esclusive pubblicate direttamente da PlayStation su PC, tra le quali è presente ad esempio Days Gone.

Queste speciali offerte si sono dunque unite alle follie di metà settimana già disponibili, che includono sconti sulle più amate serie Konami.

Lo store digitale di Valve offre inoltre agli utenti la possibilità di vedere da vicino la next-gen, grazie a una tech demo di Unreal Engine 5 completamente gratuita.

Le esclusive PlayStation disponibili in offerta su Steam sono dunque quelle che sono state pubblicate direttamente dalla divisione Mobile delle console Sony, motivo per cui alcuni titoli sono assenti da questa speciale selezione.

Questo permetterà dunque di risparmiare il 20% su Days Gone, l’apprezzato action adventure open world ideato da Bend Studio che potrà essere vostro a 39,99€.

In alternativa, questa può essere l’occasione ideale per recuperare su PC anche Horizon Zero Dawn Complete Edition, l’incredibile avventura creata da Guerrilla Games oggi disponibile al 40% in meno.

Per gli amanti dei titoli in multiplayer segnaliamo inoltre l’offerta particolarmente vantaggiosa su Predator Hunting Grounds, che vi permetterà di interpretare uno dei pericolosi cacciatori o di allearvi con altri soldati ed acquistabile a soli 19,99€, grazie al 50% in meno.

Potete consultare nel dettaglio tutte le offerte dedicate all’editore PlayStation al seguente indirizzo, così da avere il tempo di controllare tutti i cambiamenti di prezzo e non farvi sfuggire nemmeno una promozione.

Queste speciali offerte saranno disponibili online fino al 5 ottobre alle ore 19.00: avrete dunque meno di una settimana di tempo per approfittare di queste occasioni.

Se invece siete alla ricerca di altre offerte per la vostra console, segnaliamo che da ieri sono disponibili le offerte Blockbuster su PlayStation Store.

Ricordiamo inoltre che ieri sono stati finalmente annunciati i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di ottobre: c’è anche il capitolo di una saga amata.

Tuttavia, è stato anche svelato che alcuni giocatori saranno in grado di scaricare un quarto titolo senza costi aggiuntivi.