PlayStation Store svela offerte sui giochi Blockbuster: ci sono grandi serie

Tramite un post pubblicato sul blog ufficiale di Sony, PlayStation Store ha già svelato con qualche ora di anticipo la prossima categorie di offerte che sarà disponibile per i giocatori.

I saldi sui giochi Blockbuster includeranno offerte su tantissimi titoli e serie tripla-A tra i più apprezzati del pubblico, come ad esempio l’ambizioso RPG open world Cyberpunk 2077.

Più tardi saremo in grado di scoprire anche quale sarà la nuova offerta della settimana, ricordandovi che oggi è l’ultimo giorno disponibile per risparmiare su una trilogia leggendaria.

C’è invece ancora una settimana di tempo per approfittare delle offerte a tutto Giappone, con le migliore produzioni del paese del Sol Levante in forte sconto.

Le offerte sui giochi Blockbuster sono dedicate ad alcuni dei più grandi videogiochi attualmente disponibili su console PlayStation: si tratterà dell’occasione giusta per poter risparmiare cifre importanti.

Tra questi, segnaliamo che sono presenti tantissimi episodi della saga Assassin’s Creed, incluso il recentissimo Valhalla nella versione Gold, che include in un unico pacchetto le edizioni PS4 e PS5.

Gli amanti degli sparatutto potrebbero inoltre voler tenere in considerazione i saldi dedicati a Call of Duty e Battlefield su alcuni dei capitoli più amati dei franchise.

Da non sottovalutare inoltre l’offerta su Cyberpunk 2077, la grande avventura di CD Projekt tornata nuovamente disponibile su PlayStation Store solo di recente.

Non possono inoltre mancare anche le più amate esclusive PlayStation, come The Last of Us Part II e Bloodborne, immancabili per qualunque appassionato delle console Sony.

Di seguito troverete una nostra personale selezione delle offerte di PlayStation Store che varrà la pena tenere d’occhio, non appena saranno ufficialmente disponibili:

Cyberpunk 2077

Assassin’s Creed Valhalla Gold PS4 & PS5

Assassin’s Creed Odyssey

The Last of Us Part II

Bloodborne: Game of the Year Edition

Days Gone – Digital Deluxe Edition

Call of Duty Modern Warfare

Battlefield V

Mortal Kombat 11

La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra

Nioh Complete Edition

Potete scoprire tutte le offerte che saranno disponibili a partire dalle ore 12.00 di oggi 29 settembre cliccando qui: non appena saranno online, potrete consultare nel dettaglio tutti gli sconti al seguente indirizzo.

Vi ricordiamo che le promozioni rimarranno online per due settimane e termineranno ufficialmente mercoledì 13 ottobre.

Se volete risparmiare maggiormente su Assassin’s Creed Valhalla, segnaliamo che la produzione Ubisoft è uno dei protagonisti dei Doppi Sconti che termineranno oggi.

Oggi è inoltre l’ultimo giorno per poter acquistare tanti titoli in offerta a meno di 20 euro: tra questi sono disponibili anche esclusive PlayStation.

Le nuove promozioni sembrano certamente il modo ideale per festeggiare un nuovo importante record battuto da PS5, che in precedenza apparteneva a PS4.