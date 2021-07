Steam, svelati gli affari del fine settimana (e un nuovo gioco gratis)

Steam ha da poco svelato tutti i nuovi affari del fine settimana, le attese promozioni del weekend con le quali è possibile risparmiare cifre importanti su tantissimi titoli.

In questa occasione, il negozio di Valve ha anche svelato un nuovo gioco gratis con cui ci si potrà divertire per il weekend, che si aggiungerà a Marvel’s Avengers.

Il big di Square Enix è infatti uno dei titoli che sono già disponibili per il download gratuito sullo store, come già anticipato nella giornata di ieri.

Tra le offerte di questa settimana segnaliamo anche la promozione dedicata a un amato gioco stealth, che rimarrà scontato ancora per pochissime ore.

Uno dei nuovi affari del fine settimana è Golf With Your Friends, il prodotto che, come anticipato dal titolo, vi permetterà di giocare ad un mini golf diventato maxi con i vostri amici, su folli percorsi pieni di insidie.

Potrete inoltre scaricare gratuitamente il titolo per tutto il fine settimana, così da avere la possibilità di provarlo insieme ai vostri compagni d’avventura prima di procedere all’eventuale acquisto: Golf With Your Friends è attualmente scontato del 50%.

Tra le principali offerte del weekend segnaliamo gli sconti sul catalogo SEGA, concentrate particolarmente sul franchise di Sonic the Hedgehog per celebrarne il trentesimo anniversario.

Si tratta di sconti particolarmente vantaggiosi: per esempio, potrete acquistare Sonic Mania con uno sconto del 90% per una cifra inferiore a 2 euro.

Non sono però gli unici saldi attualmente disponibili per il weekend: avrete infatti la possibilità di risparmiare fino al 90% su tantissimi giochi a tema ambientalista per festeggiare la Giornata Mondiale della Conservazione della Natura e approfittare degli sconti di Snail Games, l’editore, tra gli altri titoli, di ARK Survival Evolved.

Di seguito vi riepilogheremo tutti gli affari del fine settimana attualmente disponibili su Steam, includendo anche i giochi scaricabili gratuitamente:

Vi ricordiamo che le offerte termineranno lunedì 2 agosto, con l’unica eccezione di Marvel’s Avengers che rimarrà in sconto fino all’11 agosto.

Nel frattempo potrete recuperare nuovi giochi gratis che saranno vostri per sempre: per uno di questi avrete poco tempo a disposizione, dato che sta per essere rimosso dallo store.

Avrete invece più tempo per scaricare gratuitamente un metroidvania spaziale: la promozione terminerà infatti solamente il 9 agosto.

I giocatori di Steam adorano collezionare gli achievement: uno di questi è però stato reso impossibile da ottenere volutamente, per mandare un messaggio che vi farà riflettere.