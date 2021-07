Steam e l’achievement impossibile (che vi farà riflettere)

Where the Water Tastes Like Wine è in parte visual novel, in parte un puzzle game, dotato di uno stile davvero molto ricercato.

Su Steam, il gioco in questione ha 38 obiettivi da sbloccare, sebbene solo 37 siano di fatto raggiungibili dal giocatore.

Nel gioco, interpretiamo un vagabondo che attraversa l’America ascoltando storie, per poi condividerle con altri viaggiatori nella speranza di raggiungere un luogo leggendario, dove l’acqua ha il sapore del vino.

L’ultimo achievement, chiamato proprio “Dove l’acqua ha il sapore del vino”, non può essere ottenuto e sta causando parecchi grattacapi ai giocatori di Steam, fermi a un completamento del 99%.

Il “colpevole” di questa faccenda sarebbe Johnnemann Nordhagen, lead designer di Where the Water Tastes Like Wine.

Nordhagen ha implementato questo “buco” nella lista di achievements del gioco per diffondere un messaggio, che è poi quello alla base del gioco stesso.

«Il grande tema portante di Where the Water Tastes Like Wine è l’idea che l’America promette molto alla sua gente, ma fallisce per la maggior parte di loro», ha spiegato Nordhagen a Kotaku.

Durante il gioco si ascoltano storie che i negazionisti stanno cercando di cancellare dalla storia americana: racconti di stupri in terre indigene, lotte sindacali e la triste vita sociale delle persone di colore.

Non c’è posto nella vera America dove “l’acqua sa di vino” e Nordhagen voleva che i risultati del gioco riflettessero questo concetto.

«Il gioco dovrebbe essere malinconico e lasciare uno spiraglio aperto, alla fine. Non si tratta di una chiusura vera e propria», ha infine rivelato Nordhagen.

«Non si risolve nulla. Non c’è una destinazione, solo un viaggio e tanto lavoro da fare insieme».

Insomma, l’epilogo del gioco riflette la lotta di tutte quelle persone che cercano di rendere l’America all’altezza dei propri ideali, un compito spesso più difficile di quanto si possa credere.

