Steam, svelati gli affari del fine settimana: c’è un nuovo gioco gratis

Steam ha appena svelato i nuovi affari del fine settimana, le imperdibili offerte del weekend con cui è possibile ottenere tanti prodotti del catalogo ad un prezzo speciale.

Tra le offerte del weekend è disponibile anche Far Cry 5, il quinto capitolo della saga di Ubisoft che per l’occasione sarà disponibile gratis per tutto il fine settimana anche su Steam.

Precedentemente la prova gratuita era stata infatti annunciata solo su Epic Games Store e Ubisoft Connect per gli utenti PC, ma con i nuovi affari del fine settimana è stato svelato che anche gli utenti Steam potranno approfittare di questa occasione.

Il titolo sarà inoltre scontato dell’85%, proprio come accaduto su Xbox Store: rimangono soltanto due ore di tempo per poter approfittare della promozione sulla console Microsoft.

Far Cry 5 incaricherà i giocatori di liberare Hope County dalla setta apocalittica Eden’s Gate e dal loro capo spirituale, Joseph Seed, da soli o in compagnia di un amico.

L’ultimo capitolo della saga, in offerta per celebrare l’imminente lancio di Far Cry 6, potrà essere vostro a meno di 9 euro in edizione standard, altrimenti potrete approfittare di uno dei tanti bundle scontati all’80%.

Tra i nuovi affari del fine settimana è disponibile anche Dragon Ball Z Kakarot, il gioco ispirato al famoso anime tratto dal manga di Akira Toriyama, che permetterà ai giocatori di ripercorrere fedelmente le storie di Goku ed i suoi compagni negli archi narrativi della saga.

Dragon Ball Z Kakarot potrà essere vostro con uno sconto del 67% nell’edizione standard: in alternativa potrete ottenere la Deluxe Edition al 60% in meno o la Ultimate Edition con un risparmio del 50%.

Non si tratta però degli unici giochi in saldo su Steam: per il weekend potrete risparmiare fino all’80% su tanti titoli appartenenti al franchise strategico XCOM, oltre a risparmiare fino al 60% sui giochi pubblicati dall’editore Bilibili e su Oxygen Not Included, un divertente simulatore di una colonia spaziale.

Di seguito vi proporremo dunque tutti i nuovi affari del fine settimana su Steam, con i relativi link per accedere alle pagine ufficiali con le offerte:

Tutti gli sconti del weekend termineranno lunedì 9 agosto alle ore 19.00, così come la prova gratuita di Far Cry 5: il nostro suggerimento è dunque di approfittare di queste occasioni il prima possibile.

Fino a tale data potrete inoltre approfittare di ulteriori offerte rese disponibili su Steam per metà settimana, tra le quali segnaliamo le promozioni sul franchise di Call of Duty.

Sempre fino a lunedì 9 agosto, potrete riscattare gratis e senza costi aggiuntivi un metroidvania spaziale, che potrà essere vostro per sempre.

Avete invece pochi giorni in più, più precisamente fino all’11 agosto, per poter risparmiare una cifra importante su un big di Square Enix.