Steam, svelate le follie di metà settimana (e un nuovo gioco gratis)

Steam ha appena rivelato ai suoi utenti le nuove follie di metà settimana, l’atteso appuntamento con il quale è possibile risparmiare cifre importanti su tantissimi giochi in catalogo.

Tra le offerte di questa settimana vogliamo segnalare in particolar modo gli sconti su tutti i giochi di Call of Duty presenti in catalogo: ricordiamo però che dalle proposte è assente Black Ops Cold War, dato che attualmente non è disponibile su Steam.

Su Steam è inoltre ancora possibile risparmiare su Marvel’s Avengers fino all’11 agosto, per permettere agli utenti di poter aggiungere permanentemente il titolo di Square Enix al proprio catalogo dopo averlo provato gratuitamente per il weekend.

Non solo: lo scorso fine settimana è stato possibile giocare gratis con una simulazione da cui è difficile riuscire a staccare, che sarà ancora disponibile in offerta fino al 5 agosto.

Le nuove follie di metà settimana presentano tanti imperdibili offerte, tra le quali sono presenti molteplici capitoli appartenenti al franchise di Call of Duty, scontati fino al 50%.

Per esempio, potrete acquistare Call of Duty WWII a soli 29,99€ con lo sconto del 50%, oppure recuperare il leggendario Call of Duty 4 Modern Warfare a soli 9,99€.

Con l’occasione, Steam ha deciso di proporre anche un nuovo gioco gratis a tempo limitato: si tratta di Ghostrunner, lo slasher hardcore ambientato in un ambiente cyberpunk e ricco di combattimenti veloci e violenti.

Potrete provare Ghostrunner senza costi aggiuntivi per due giorni a partire da adesso: il titolo fa inoltre parte delle follie di metà settimana, consentendovi di ottenerlo al 50% in meno.

Nello store digitale di Valve questa settimana potrete inoltre approfittare dei tanti sconti sul franchise di Worms, con molteplici capitoli scontati fino all’80%, e dei saldi estivi di Frogwares, lo sviluppatore conosciuto soprattutto per i suoi adattamenti videoludici di Sherlock Holmes.

Di seguito vi proporremo la lista completa di tutte le follie di metà settimana già disponibili su Steam, con i relativi link alle pagine ufficiali per consultare nel dettaglio le offerte:

Tutti gli sconti avranno una durata variabile: Ghostrunner sarà disponibile in offerta (e gratuitamente) fino al 5 agosto, le svendite sui franchise di Call of Duty e Worms saranno valide fino al 9 agosto, infine i saldi estivi di Frogwares termineranno il 16 agosto.

I giochi disponibili in offerta saranno tutti compatibili con la console portatile Steam Deck: nonostante non sia ancora disponibile sul mercato, Valve starebbe già pensando al suo successore.

Nel caso cerchiate ulteriori titoli gratuiti, fino al 9 agosto potrete riscattare gratis e senza costi aggiuntivi un metroidvania a tema spaziale.

Recentemente ha fatto discutere molto la scoperta di un gioco con un achievement impossibile da ottenere: una scelta voluta dagli sviluppatori per far riflettere sui temi narrati nel titolo.