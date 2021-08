Gioco Ubisoft gratis per il fine settimana (ed è un big)

In preparazione dell’imminente arrivo di Far Cry 6, Ubisoft ha deciso di offrire a tutti i giocatori il capitolo precedente come gioco gratis in prova su tutte le piattaforme disponibili.

Significa che i giocatori potranno scaricare senza costi aggiuntivi Far Cry 5 su PlayStation, Xbox, PC e Stadia per tutto il fine settimana.

Per gli utenti sarà dunque l’occasione di scoprire da vicino Joseph Seed, che sarà giocabile insieme ad altri storici antagonisti sul sesto capitolo.

Far Cry 6 uscirà ufficialmente il 7 ottobre 2021: significa che mancano poco più di due mesi alla release di uno dei giochi più attesi dell’anno.

Per ingannare l’attesa, Ubisoft ha dunque deciso di offrire a tutti i fan interessati la prova gratuita di Far Cry 5, che durerà dalle ore 15.00 di domani fino alle 22.00 del 9 agosto.

L’annuncio è arrivato tramite gli account social dedicati alla serie, che invitano ad affrontare l’avventura a Hope County da soli o in compagnia di un vostro amico.

