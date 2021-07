Steam, svelate nuove follie di metà settimana: c’è un apprezzato sparatutto

Steam ha appena svelato le nuove follie di metà settimana disponibili sul proprio store, l’immancabile appuntamento per risparmiare su alcuni dei titoli più apprezzati sullo store.

Tra le nuove offerte è disponibile anche una promozione interessante su uno degli sparatutto competitivi più apprezzati dagli utenti che amano utilizzare mouse gaming e tastiera.

Entrambi i titoli in offerta per le follie di metà settimana sono disponibili su Steam Deck, proprio come la maggior parte del catalogo, anche se la lista dei titoli che al momento non sono compatibili è lunga.

In ogni caso, i problemi possono essere risolti installando un sistema operativo esterno, che permetterà di poter usufruire anche dei giochi gratis di Epic Games Store.

Le nuove follie di metà settimana riguardano Hunt Showdown, lo sparatutto competitivo realizzato da Crytek, e Carrion, l’apprezzato horror «al contrario».

Hunt Showdown è ambientato negli angoli più oscuri del mondo: i giocatori dovranno diventare dei cacciatori di taglie in PvP, incaricato di eliminare orrendi mostri da soli o in squadre.

Potrete acquistare l’edizione standard a 19,99€ con il 50% di sconto: in alternativa sono disponibili offerte anche su pacchetti che includono contenuti aggiuntivi, disponibili fino al 62% in meno.

Carrion è invece un apprezzato horror pubblicato da Devolver Digital in cui saranno i giocatori stessi ad impersonare una creatura spaventosa dall’origine sconosciuta, impegnata a divorare e terrorizzare gli umani che l’hanno imprigionata.

Potrete fare vostra questa avventura a soli 11,99€ grazie allo sconto del 40%: alternativamente potrete acquistare la Deluxe Edition con il 46% in meno, ottenendo la colonna sonora, un art book digitale e alcuni wallpaper.

Di seguito vi proporremo le pagine ufficiali di tutte le follie di metà settimana disponibili su Steam: le offerte termineranno ufficialmente venerdì 23 luglio.

Steam Deck è stata vista da molti come la Switch Pro che tanti giocatori hardcore aspettavano: Valve avrebbe dunque battuto Nintendo sul tempo, ma in un nostro speciale vi abbiamo spiegato perché alla grande N questo non importi.

Nonostante le innegabili somiglianze a livello estetico e di funzionalità, Valve ha promesso che sono stati fatti molti test per evitare che Steam Deck potesse ereditarne un difetto storico.

La console di Valve non è passata inosservata dai rivali di Epic Games Store, che hanno fatto i complimenti a Steam definendola una grande mossa.