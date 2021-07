Steam Deck, la lista dei giochi non compatibili è lunga (ma c’è un perché)

Steam Deck è la piattaforma portatile firmata da Valve, divenuta in pochi giorni uno degli argomenti più caldi dell’estate in corso.

Al netto di alcune somiglianze neanche troppo marcate con l’ibrida di Nintendo, l’utenza è pronta a dare fiducia anche a questo vero e proprio PC handheld.

Annunciata al mondo intero durante il mese di luglio ancora in corso e arriverà in tre versioni con differenti caratteristiche hardware.

Al momento, Steam Deck è già abbastanza difficile da reperire, tanto che sarebbe già stata presa di mira dai soliti bagarini.

Nonostante l’ampia libreria di titoli a disposizione, sembra che purtroppo non tutti i giochi disponibili su Steam siano giocabili sulla piattaforma.

Poco sotto, infatti, trovate l’elenco dei giochi che al momento non è possibile giocare su Steam Deck (via Game Informer):

Apex Legends

Black Desert Online

DayZ

Dead by Daylight

Destiny 2

Fall Guys

Hunt: Showdown

Paladins

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)

Rainbow Six Siege

Smite

Come mai questi giochi non sono di fatto compatibili con Steam Deck? Si tratta di una scelta specifica o è un problema “tecnico”?

Come riportato da Protondb (via PC Gamer), alcuni giochi non sono compatibili con la piattaforma a causa del modo in cui sono sviluppati per le console e circa il fatto che Deck è basato su Linux.

Valve è riuscita ad arrivare al punto in cui i giochi basati su Windows possono essere eseguiti su Steam Deck, anche se non è stato possibile far funzionare tutto nella maniera più corretta possibile.

I giochi elencati condividono inoltre una cosa specifica, ossia si tratta di esperienze multiplayer online.

Questo, unito al software anti-cheat e al sistema Linux, fanno sì che quei giochi siano stati al momento estromessi dalla piattaforma.

Valve ha fatto notare che Steam Deck arriverà con una nuova versione di SteamOS e che attualmente la compagnia sta «migliorando la compatibilità dei giochi di Proton e il supporto per le soluzioni anti-cheat, lavorando direttamente con i fornitori».

In breve, non è da escludere quindi che in futuro Valve non possa prendere in considerazione un’opzione specifica per risolvere questo “limite”, in modo da rendere il parco titoli di Deck ancora più vasto e completo.

Steam Deck sarà in ogni caso totalmente compatibile con i giochi gratuiti di Epic Games Store, caratteristica che la renderà ancora più ambita.

Senza dimenticare che sarà possibile giocare anche ad alcuni giochi prodotti da PlayStation Studios, inclusi alcuni big niente male.

Su SpazioGames abbiamo in ogni caso deciso di rispondere alle domande frequenti dei nostri lettori, sia per quanto riguarda le specifiche tecniche che per quanto concerne libreria giochi, prezzo e data d’uscita.