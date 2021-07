Steam Deck, complimenti dai rivali di Epic Games Store: “grande mossa”

Steam Deck ha ricevuto dei complimenti probabilmente inaspettati dai nuovi e più pericolosi rivali, ovvero Epic Games.

Il PC portatile che ricorda Nintendo Switch è stato presentato ieri e non sono mancate le reazioni più disparate.

Una in particolare colpisce, ed è quella del fondatore di Epic Games (nonché proprietario del concorrente Epic Games Store, che sarà supportato) Tim Sweeney.

Il tutto, curiosamente, nei giorni in cui il settore si aspettava una Switch Pro, salvo poi ritrovarsi con un upgrade molto più limitato.

In un tweet, Sweeney ha riconosciuto che l’idea di lanciare una sorta di Nintendo Switch del mondo PC sia «una grande mossa da Valve!».

Ad aver entusiasmato il papà di Unreal Engine non è tanto la “console” in sé, quanto l’intenzione di tenerne la piattaforma libera.

Il fondatore di Epic ha così presentato Steam Deck ai suoi follower:

Amazing move by Valve! A handheld PC/console hybrid running the SteamOS fork of Arch Linux, and it’s an open platform where users are free to install software or their choosing – including Windows and other stores. https://t.co/jf5TWUWGP5

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 15, 2021