Steam, svelate le nuove follie di metà settimana: ci sono lotte violente

Gli amanti dello store di Valve hanno ormai imparato a non perdersi l’appuntamento con le follie di metà settimana di Steam: tale occasione è sempre l’ideale per scoprire tanti nuovi popolari giochi in offerta.

Tra le tante offerte disponibili, la promozione più interessante è certamente quella dedicata a For Honor, il popolare titolo in multiplayer di Ubisoft che permetterà di affrontare battaglie violente con un gameplay unico.

Ricordiamo che tutti i titoli acquistabili sullo store saranno automaticamente disponibili anche su Steam Deck: se siete curiosi di vedere le sue prestazioni, un gioco PlayStation è stato mostrato in azione.

Gli utenti sono stati recentemente attratti anche da un ulteriore titolo, purtroppo non facente parte di queste promozioni, ma che potrebbe essere diventato il nuovo gioco più rilassante di sempre.

For Honor è certamente uno dei protagonisti delle nuove follie di metà settimana: il titolo di Ubisoft permetterà di affrontare una memorabile campagna e di affrontare competitivamente tanti guerrieri diversi, come vichinghi, samurai e tanti altri ancora.

Il sistema di controllo «Arte della Guerra» permetterà di avvertire la potenza e l’impatto di ogni colpo con la massima precisione, assicurando un’esperienza senza pari: oggi questo interessantissimo titolo potrà essere vostro con sconti fino al 75%.

Altre offerte molto interessanti che vogliamo segnalarvi sono quelle di Freebird Games per celebrare il loro decimo anniversario, che vi permetteranno di risparmiare cifre importanti su titoli indipendenti con una storia ben curata: per esempio, To The Moon potrà essere vostro a soli 1,59€.

Naturalmente non si tratta però delle uniche follie di metà settimana attualmente disponibili sullo store: di seguito troverete la lista completa di tutte le offerte infrasettimanali di Steam, con i relativi link per consultarle dettagliatamente.

Le offerte su For Honor e i giochi Freebird Games termineranno lunedì 8 novembre: per tutte le altre avrete invece meno tempo a disposizione, dato che saranno valide fino a venerdì 5 novembre.

Da oggi sono partiti anche i nuovi sconti di Xbox Store, che offrono la possibilità di risparmiare cifre considerevoli su una saga videoludica molto importante.

Se invece siete alla ricerca di giochi gratis, vi ricordiamo che con Amazon Prime Gaming ne potrete scaricare 9, che includono anche diversi big.

Inoltre, questi sono gli ultimi giorni a vostra disposizione per scaricare il nuovo gioco gratis di Epic Games Store della settimana.