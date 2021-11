Amazon Prime Gaming vi regala 9 giochi gratis a novembre: ci sono big

Anche per il mese attualmente in corso, Amazon Prime Gaming ha deciso di riservare ai propri abbonati una promozione molto interessante: a partire da oggi sarà possibile scaricare 9 nuovi giochi gratis per tutti gli iscritti.

Le nuove selezioni di Prime Gaming sono sicuramente molto interessanti, dato che sono presenti tanti big imperdibili per gli appassionati, come Control Ultimate Edition, l’edizione definitiva del capolavoro realizzato da Remedy Entertainment.

In occasione del venticinquesimo compleanno di Tomb Raider, sarà inoltre disponibile tra i tanti giochi riscattabili un amato episodio della saga di Lara Croft.

Anche lo scorso mese il servizio in abbonamento aveva messo a disposizione tanti giochi gratis importanti, ma che da adesso non è più possibile recuperare, dato che è stato necessario fare spazio ai nuovi titoli.

Questi sono però solo alcuni dei titoli che a partire da oggi potrete riscattare senza costi aggiuntivi: di seguito troverete la lista completa di titoli scaricabili su Amazon Prime Gaming.

Dragon Age Inquisition

Control Ultimate Edition

Rise of the Tomb Raider

Rogue Heroes

Liberated

Puzzle Agent 2

Demon Hunter 2: New Chapter

Brakes Are For Losers

Secret Files: Sam Peters

I giochi più interessanti sono senza dubbio Dragon Age Inquisition, Control Ultimate Edition e Rise of the Tomb Raider, che è possibile riscattare rispettivamente su Origin, GOG.com e Epic Games Store.

Tutti gli altri titoli in offerta saranno invece disponibili su Amazon Games App, il client dedicato attraverso il quale potrete usufruire per sempre degli altri titoli gratuiti, senza bisogno di spendere cifre aggiuntive.

Per fare vostri questi giochi gratis dovrete innanzitutto assicurarvi di essere iscritti ad Amazon Prime, per poi procedere al seguente indirizzo, effettuare il login e scorrere in basso fino alla sezione «Giochi con Prime»: a quel punto non resterà fare altro che riscattare i vostri titoli preferiti.

Rise of the Tomb Raider sarà disponibile fino al 14 novembre, mentre tutti gli altri titoli saranno rimossi tra il 30 novembre e l’1 dicembre: suggeriamo dunque a tutti gli utenti interessati di affrettarsi per non perdere questa occasione.

Ricordiamo inoltre che sarà possibile accedere gratis anche a una serie di bonus gratis dedicati ai giochi più popolari: tra questi citiamo FIFA 22, Call of Duty Warzone, Genshin Impact, New World e League of Legends.

La giornata di ieri è stata particolarmente ricca per gli amanti dei giochi gratis: è infatti già possibile scaricare su Xbox i primi due giochi gratis di Games With Gold.

Inoltre, sono stati annunciati tutti i nuovi giochi gratis di novembre su Xbox Game Pass: ci sarà anche una delle esclusive più attese fin dal lancio.

Anche gli amanti delle console Sony avranno presto motivo di gioire: saranno infatti disponibili nelle prossime ore i nuovi giochi gratis di novembre su PlayStation Plus.