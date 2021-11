Xbox Store, sconti fino al 90%: c’è una saga molto importante

Torna immancabile come ogni martedì l’appuntamento con le nuove promozioni di Xbox Store: il negozio digitale di casa Microsoft offre infatti ogni settimana nuove imperdibili offerte per tutti gli appassionati.

Tra le tante offerte ancora disponibili sul negozio, che vede ancora attivi gli sconti Shocktober per la festa di Halloween, è naturalmente possibile usufruire delle nuove Promozioni Gold, riservate esclusivamente agli iscritti a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate.

Nel caso non siate riusciti ad approfittarne in precedenza, potrete dunque ancora acquistare in offerta saghe «da paura» ancora per qualche giorno.

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno inoltre approfittare di una libreria sempre più ricca di giochi gratis: questo mese arriverà anche un’esclusiva molto attesa.

Per festeggiare il suo venticinquesimo anniversario, su Xbox potrete acquistare con sconti fino all’85% i capitoli della saga di Tomb Raider: per esempio, Tomb Raider Definitive Edition potrà essere vostro a soli 3,99€.

Tra le nuove offerte appositamente incluse per la nuova settimana segnaliamo inoltre King’s Bounty II, il sequel dello storico GDR strategico uscito soltanto pochi mesi fa, ma che oggi potrà già essere vostro con uno sconto del 25%: l’iniziativa è riservata solo agli iscritti a Live Gold e Game Pass Ultimate.

In attesa dell’ultima imperdibile esclusiva Xbox, gli amanti delle corse potrebbero inoltre voler tenere d’occhio Gravel, un racing game arcade di Milestone disponibile con un incredibile 90% di sconto.

Gli amanti dei mattoncini gioiranno inoltre nello scoprire la svendita dedicata interamente al franchise LEGO: questo significa che potrete acquistare con un risparmio fino all’80% giochi come LEGO Batman 3, LEGO Marvel Super Heroes 2 e tanti altri ancora.

Di seguito vi proporremo dunque solo una piccola selezione delle nuove offerte settimanali attualmente disponibili su Xbox Store, appositamente aggiunte nelle scorse ore:

Per consultare tutte le offerte disponibili su Xbox Store non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e scorrere accuratamente la lista: vi ricordiamo che le promozioni termineranno martedì 9 novembre.

Oltre alle Promozioni Gold, le iscrizioni a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate permettono di accedere ogni weekend ad una selezione di giochi gratis: lo scorso weekend era disponibile un open world.

Se in quel caso si tratta però di prove gratuite, ogni mese è possibile riscattare giochi che saranno vostri per sempre: da questo momento è già possibile scaricare i primi due titoli gratis.

Se non siete ancora abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, potreste voler sfruttare una promozione che vi consentirà di avere i primi due mesi gratis.