Steam, svelate le nuove follie di metà settimana: c’è un big appena uscito

Steam ha appena svelato le nuove follie di metà settimana, che permetteranno di risparmiare soldi su tanti giochi dello store online, tra i quali è disponibile anche un big uscito da poco.

Stiamo parlando dello sparatutto Outriders, pubblicato da Square Enix ed attualmente in svendita anche negli store delle versioni console: Steam ha dunque deciso di adeguarsi agli altri concorrenti per questa offerta.

La scorsa settimana Steam aveva messo in svendita Cyberpunk 2077, l’open world RPG realizzato da CD Projekt: ancora una volta è dunque disponibile un big in promozione.

Sul negozio di Valve è anche comparsa l’alternativa a Silent Hill, disponibile gratis per tutti coloro ne sentissero attualmente la mancanza.

Tra le Follie di metà settimana di Steam segnaliamo, come già citato in apertura, quella su Outriders con uno sconto del 25%, che vi permetterà di acquistarlo a soli 44,99€ contro i 59,99€ del prezzo di listino: questa promozione sarà disponibile fino al 3 giugno.

Ma non si tratta dell’unica offerta disponibile: se vi siete persi l’offerta su Cyberpunk 2077, potrebbe interessarvi la promozione su Cloudpunk, disponibile a soli 9,99€ grazie allo sconto del 50% sul prezzo finale, disponibile fino all’1 giugno.

Per gli appassionati di giochi action e stealth, segnaliamo anche l’apprezzato Generation Zero, disponibile con uno sconto del 72% a soli 6,99€ fino al 31 maggio.

Le ultime due offerte sono invece disponibili per poco tempo: il GDR tattico The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos è scontato del 30% fino al 28 maggio, mentre per gli appassionati delle simulazioni dei treni fino a domani sono disponibili svendite su Train Sim World 2 fino all’85%.

Di seguito vi forniamo un elenco delle follie di metà settimana, con i relativi link alle pagine per procedere, eventualmente, all’acquisto:

Vi suggeriamo di tenere d’occhio le relative date di scadenza delle promozioni, dato che non termineranno tutte nella stessa giornata.

