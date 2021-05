Due FPS giocabili gratis questo weekend su Steam

Se avete voglia di lanciarvi in battaglia non grazie a uno, bensì a due diversi sparatutto a sfondo bellico con cui giocare questo fine settimana su PC, forse questa notizia farà al caso vostro.

Sarà la voglia sempre crescente di titoli come Call of Duty Modern Warfare oppure semplicemente il desiderio di provare con mano giochi di un certo spessore.

Come riportato in queste ore anche da VG247, Beyond The Wire di Redstone Interactive sarà giocabile gratuitamente per tutto il weekend.

Il gioco, disponibile di base in Early Access, è un intrigante sparatutto in soggettiva tattico ambientato durante gli orrori del primo conflitto mondiale.

Il titolo sarà inoltre disponibile all’acquisto dopo il fine settimana con uno sconto del 35%. In basso trovate un trailer del gioco:

Ma non solo: il weekend gratuito su Steam darà modo anche di mettere mano alla Open Beta di un altro gioco: Nine to Five di Redhill Games.

In questo caso abbiamo a che fare con uno shooter incentrato sulla modalità multigiocatore: grande attenzione è quindi riposta al gioco di squadra più che agli atti del singolo utenze, visto che mai come in questo caso la cooperazione è tutto.

Poco più in basso, trovate un video che mostra il gioco in azione:

Se desiderate partecipare alla beta aperta di Nine to Five in tempo per il weekend ormai alle porte, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Sia Beyond the Wire che Nine to Five saranno giocabili solo ed esclusivamente fino alla giornata di lunedì 24 maggio.

Parlando sempre di sparatutto in soggettiva, avete già letto che l’ultimo update di Call of Duty Warzone ha reso la celebre Rebirth Island più «luminosa»?

Sempre relativamente al battle royale di Activision, il gioco ha appena introdotto la sua arma più unica di sempre, inclusa nel pacchetto chiamato Music Legend Mastercraft.

Infine, anche EA starebbe preparandosi a lanciarsi nella battaglia con il prossimo capitolo della sua serie di FPS più famosa di sempre.