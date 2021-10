Steam, svelate le nuove follie di metà settimana: c’è il gioco dell’anno

Steam ha nuovamente rinnovato l’appuntamento con le follie di metà settimana, con tante nuove offerte infrasettimanali su tanti imperdibili giochi disponibili per gli utenti PC.

Gli sconti di questa settimana sono particolarmente allettanti, dato che tra i tanti titoli in offerta è disponibile anche un particolare prodotto, vincitore di molteplici premi che lo hanno incoronato come gioco dell’anno: stiamo naturalmente parlando di Hades, l’incredibile rogue-like che ha convinto pubblico e critica.

In occasione delle nuove offerte infrasettimanali, gli utenti avranno inoltre l’opportunità di scaricare gratis una simulazione motociclistica davvero particolare.

Uno dei giochi horror protagonisti degli scorsi affari del fine settimana è ancora disponibile in offerta, ma solo per pochi giorni.

Il titolo di Supergiant Games ha attualmente una valutazione «Estremamente positiva» su Steam, dimostrandosi uno dei prodotti più amati di sempre sul catalogo PC: attualmente è infatti alla posizione numero 5 dei videogiochi più votati.

Il rogue-like Hades è quindi imperdibile per qualunque appassionato di videogiochi: oggi potrà essere vostro a meno di 15€, grazie allo sconto del 30%.

Cogliamo l’occasione per segnalare un’altra offerta molto interessante, soprattutto per gli amanti dei prodotti Xbox: Gears Triple Bundle, un pacchetto che include Gears 5, il DLC Hivebusters e Gears Tactics, potrà essere vostro con un incredibile sconto del 68% sul prezzo finale.

Se siete invece amanti degli open world, un ulteriore sconto da tenere sicuramente d’occhio è il Watch_Dogs Bundle: potrete acquistare i primi due capitoli della serie in offerta all’81% in meno.

Queste sono però soltanto alcune delle tante offerte disponibili su Steam: di seguito, vi riepilogheremo tutte le follie di metà settimana, con i relativi link per accedere alle promozioni.

Vi ricordiamo che tutte le promozioni termineranno tra giovedì 28 ottobre e venerdì 29 ottobre: vi suggeriamo dunque di consultare accuratamente tutte le date di scadenza, così da non farvi sfuggire nemmeno un’occasione.

Segnaliamo inoltre che il nuovo gioco più rilassante di sempre è disponibile in offerta per un periodo limitato, per festeggiare il suo lancio sullo store.

A proposito di offerte, segnaliamo che solo per pochi giorni potrete acquistare in forte sconto un abbonamento a PlayStation Now, protagonista di una nuova promozione di Sony.

Anche su Xbox Store è stata inaugurata una nuova serie di offerte, dedicata interamente ai giochi «da paura» per festeggiare l’imminente Halloween.