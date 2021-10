Steam, svelati i nuovi affari del fine settimana: ci sono tanti horror

Il giorno di Halloween, la festa più spaventosa dell’anno, è ormai molto vicino: anche Steam si sta preparando a festeggiarlo come si deve, proponendo ancora una volta gli attesi affari del fine settimana.

Per celebrare l’imminente evento, tra i tanti sconti del weekend sono disponibili tanti titoli horror, come Dead by Daylight, oltre naturalmente a proporre tanti altri titoli imperdibili di generi diversi.

L’horror multiplayer di Behaviour Interactive è inoltre disponibile per il download gratis per tutto il fine settimana, dando dunque la possibilità ai giocatori di provarlo prima dell’acquisto.

Tra le offerte del fine settimana è inoltre disponibile un big multiplayer di Bethesda, disponibile anch’esso gratis per un periodo limitato.

Dead by Daylight è uno degli horror più apprezzati dai giocatori Steam: in questo titolo multiplayer 1 vs 4 gli utenti impersoneranno un Killer e i sopravvissuti che dovranno scappare senza essere individuati e finire uccisi.

Il titolo di Behaviour Interactive è disponibile in offerta a soli 9,99€, con uno sconto del 50% sul prezzo finale: in alternativa, i giocatori potranno acquistare anche uno dei tanti bundle con sconti fino al 58%.

Non si tratta però dell’unico horror multiplayer che è possibile acquistare a prezzo ridotto su Steam: i giocatori potranno infatti divertirsi insieme su Killing Floor 2 con imperdibili sconti fino al 75%, o acquistare in accesso anticipato Bigfoot, il titolo che permetterà di impersonare i cacciatori o l’omonimo mostro, al 20% in meno.

Inoltre, sono disponibili offerte su tanti altri giochi di spessore, tra i quali è impossibile non sottolineare la svendita dedicata al franchise di Fallout, con sconti fino al 75% su tutti i capitoli della saga ed i rispettivi contenuti aggiuntivi.

Di seguito vi proporremo dunque tutti gli affari del fine settimana disponibili su Steam, con i relativi link per consultare manualmente le offerte:

Tutte le offerte del weekend di Steam termineranno ufficialmente lunedì 25 ottobre, con l’unica eccezione di Killing Floor 2 che resterà disponibile in saldo fino all’1 novembre.

Segnaliamo inoltre che Dead by Daylight e Fallout 76 sono due dei giochi gratis disponibili su Xbox per il fine settimana, nel caso preferiate giocare su console.

A proposito di giochi gratis, segnaliamo che per questa settimana potrete provare senza costi aggiuntivi anche un nuovo folle gioco di Ubisoft.

Inoltre, vi ricordiamo di riscattare l’ultimo gioco gratis di Epic Games Store, disponibile solo da poche ore.