Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono tantissimi giochi “da paura”

Anche per il martedì di questa settimana non può mancare l’appuntamento con i nuovi sconti di Xbox Store, per l’occasione dedicati alla festa di Halloween, che ricordiamo si svolgerà ufficialmente domenica 31 ottobre.

Tra i nuovi sconti disponibili sono infatti presenti tantissimi giochi horror o «da paura» e in tema dunque con l’imminente festività: non si tratta però degli unici sconti disponibili, dato che sono tornate le Promozioni Gold in esclusiva per gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold.

Gli abbonati a Game Pass hanno avuto l’opportunità di poter provare proprio un horror fin dal giorno del lancio: adesso questo amato e inquietante titolo è arrivato pure su PlayStation.

In compenso, sembra che un Final Fantasy in esclusiva PlayStation stia per arrivare su Xbox, o almeno così sembrerebbe a giudicare da un indizio molto importante.

Tra le nuove offerte di Xbox Store dedicate dunque alla festa più spaventosa dell’anno non possiamo certamente non segnalare le promozioni dedicate al franchise Resident Evil, la popolare saga survival horror di Capcom.

Sono infatti stati scontati molti dei capitoli più amati della serie, incluso l’ultimo Resident Evil Village, che potrà essere vostro con sconti fino al 33%: in alternativa, potrete comunque acquistare tutti gli altri episodi in offerta fino al 75%.

Grazie alla svendita appositamente rinominata «Shocktober» potrete risparmiare su tante altre grandi saghe, come The Walking Dead, Doom, Castlevania e Cyberpunk 2077: inoltre potrete acquistare il terrificante Agony in offerta al 90%.

Con le Promozioni Gold, disponibili in esclusiva per gli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold, avrete inoltre la possibilità di ottenere in forte sconto capitoli di tante altre saghe importanti, come Assassin’s Creed, BioShock e Grand Theft Auto.

Elencarvi tutte le promozioni di Xbox Store sarebbe molto difficile, di conseguenza potrete trovare di seguito una nostra personale selezione delle offerte disponibili:

Per consultare nel dettaglio tutti i giochi attualmente in offerta su Xbox Store, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo: vi ricordiamo che le promozioni termineranno ufficialmente martedì 2 novembre.

Segnaliamo inoltre che Xbox Series X si è da poco aggiornata con una nuova patch, che introduce una feature next-gen richiesta a lungo dagli utenti.

Uno degli ultimi aggiornamenti aveva introdotto la possibilità di giocare ai titoli GeForce Now: sembra però che l’esclusiva PlayStation di Kojima non sia compatibile.

In ogni caso, la vicenda non dovrebbe disturbare più di tanto la casa di Redmond: Hideo Kojima sarebbe al lavoro proprio con Xbox per creare un MMO tripla-A molto particolare.