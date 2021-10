Steam, il nuovo gioco gratis di metà settimana vi farà sfrecciare in pista

A sorpresa, Steam ha svelato il nuovo gioco gratis con cui gli utenti potranno divertirsi senza costi aggiuntivi per tutto il periodo infrasettimanale.

Si tratta di RiMs Racing, una simulazione motociclistica che riesce a fondere insieme tutti gli aspetti ingegneristici e meccanici relativi ai veicoli a due ruote con uno stile di guida realistico.

Lo store digitale per i giochi PC si aggiorna ogni giorno con tanti nuovi interessanti titoli: uno di questi è appena arrivato e potrebbe essere diventato il videogioco più rilassante di sempre.

Anche Sony ormai guarda con interesse al mercato PC: presto potrebbe arrivare sullo store anche una recente esclusiva PS5.

Il nuovo titolo gratuito è stato pensato per poter offrire ai propri giocatori la sensazione di essere davvero in controllo di tutto ciò che permette a una moto di vincere: non basterà dunque saperla guidare, ma bisognerà gestire ogni fattore meccanico con la giusta attenzione.

RiMs Racing offre la possibilità di utilizzare 8 delle moto europee e giapponesi più potenti al mondo, riprodotte fedelmente in ogni piccolo dettaglio grazie alla collaborazione con le relative case produttrici.

In occasione dei saldi attualmente disponibili su Steam, lo store di Valve ha dunque deciso di offrire a tutti i giocatori la possibilità di provare questa simulazione completamente gratis.

Se volete scaricare gratuitamente RiMs Racing, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale del prodotto al seguente indirizzo, per poi fare clic sul pulsante «Avvia gioco».

La prova gratuita sarà valida per 2 giorni a partire da oggi: vi consigliamo dunque di approfittare di questa occasione per provare questa originale simulazione motociclistica.

Nel caso voleste invece farlo vostro per sempre, segnaliamo che il gioco potrà essere vostro con uno sconto del 30%, che può aumentare fino al 43% in base al bundle da voi scelto.

Se deciderete di acquistarlo, vi ricordiamo che potrete sfruttare questo e tanti altri titoli su Steam Deck, la console portatile di Valve su cui The Witcher 3 gira in modo impressionante.

Potrebbero però esserci problemi con i giochi dotati di software anti-cheat: gli sviluppatori non riescono a garantire il supporto per il lancio.

Inoltre, Valve ha voluto ricordare ai propri utenti che, nonostante la sua natura ibrida, Steam Deck non è un vero PC: di conseguenza è fortemente sconsigliato smontarla per sostituire componenti.