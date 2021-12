Steam, svelate le follie di metà settimana: c’è un’esclusiva Xbox open world

Steam è nuovamente pronto a riproporre le sue consuete offerte settimanali, che consentiranno di risparmiare grandi cifre sui giochi più amati dalla community.

Lo store di Valve ha già deciso di inaugurare le nuove follie di metà settimana, che questa volta includono anche un’esclusiva Xbox disponibile su Game Pass.

Nella giornata di ieri si sono infatti finalmente conclusi i saldi autunnali, che hanno consentito ai giocatori di poter acquistare a prezzo ridotto tantissimi big.

Tra i titoli in offerta c’è stato anche Cyberpunk 2077: il prezzo ridotto ha convinto tantissimi utenti a dargli una seconda possibilità e inondarlo di recensioni positive, al punto che si è commosso perfino un designer del gioco.

Quanto accaduto all’ambizioso RPG di CD Projekt riesce a rendere perfettamente l’idea di quanto sia importante Steam come piattaforma e il motivo per cui i suoi saldi sono sempre così attesi.

Per quanto riguarda invece le offerte inaugurate nelle scorse ore, vogliamo segnalare l’esclusiva Xbox Sea of Thieves: il multiplayer open world ideato da Rare consentirà a voi e ai vostri amici di immergervi in un’incredibile simulazione piratesca.

Se vorrete fare vostro per sempre questa interessante produzione, disponibile anche su Xbox Game Pass, potrete assicurarvelo a soli 23,99€ grazie allo sconto del 40% attualmente disponibile.

Inoltre, per celebrare il ritorno delle follie di metà settimana, gli utenti avranno anche la possibilità di acquistare a prezzo ridotto Fall Guys, il sorprendente party game in stile battle royale.

Potete celebrare l’arrivo della Stagione 6 e buttarvi nei suoi divertentissimi minigiochi a soli 9,99€, ovvero meno di 10 euro: il titolo è stato infatti temporaneamente scontato del 50%.

Vi ricordiamo che le offerte termineranno ufficialmente il 3 e il 4 dicembre alle ore 19.00: potete consultare tutti i dettagli nei seguenti link.

Nel frattempo, Valve sta attualmente concentrando tutte le proprie forze su Steam Deck e la realizzazione di un gioco che ne mostrerà tutto il potenziale, motivo per il quale Half-Life 3 non sarebbe attualmente in sviluppo.

La compagnia ha in ogni caso garantito che Steam Deck non avrà giochi esclusivi: anche il misterioso progetto sarà dunque pienamente giocabile anche su PC.