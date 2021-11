Half-Life 3 si farà? Ci sono brutte notizie (e c’entra Steam Deck)

Dopo il grande successo ottenuto dal capitolo in VR, l’entusiasmo per la nota serie di Valve si è riacceso, portando tantissimi utenti a sperare che ciò significasse un imminente arrivo di Half-Life 3.

Sono infatti ormai passati tantissimi anni dall’uscita di Half-Life 2, il rivoluzionario capitolo della saga FPS: chi sperava che Valve stesse lavorando al terzo episodio è però destinato a rimanere deluso.

Il successo di Alyx aveva infatti spinto gli autori di Steam ad annunciare che presto sarebbero arrivati altri nuovi giochi dell’amata serie.

Uno di questi progetti, che era stato già anticipato come un RTS multiplayer, alla fine pare non essere direttamente legato all’universo di Half-Life, anche se prenderà in prestito determinati elementi.

Come segnalato da VGC, secondo un report del sempre ben informato Tylver McVicker di Valve News Network, sembra infatti che Valve al momento non sia interessata allo sviluppo di Half-Life 3.

Nel suo ultimo video viene infatti segnalato che il gioco non sarebbe attualmente in sviluppo e che, nel caso ci siano sviluppatori effettivamente al lavoro, si tratterebbe solo di un piccolissimo gruppo.

Gli sforzi di Valve sarebbero invece concentrati prevalentemente su Steam Deck, la console che ha generato parecchie attenzioni fin dal suo reveal: la compagnia vuole dunque assicurarsi che il suo lancio avvenga in condizioni ottimali.

Proprio per questo motivo, il titolo al quale Valve starebbe lavorando sarebbe il misterioso Citadel: un gioco che viene descritto come incredibilmente nostalgico e che combinerebbe elementi di Half-Life, Left 4 Dead, Alien Swarm e di giochi di strategia in tempo reale.

Secondo McVicker, questo progetto sarebbe particolarmente indicato per mostrare il potenziale di Steam Deck come piattaforma: l’intento di Valve sarebbe dunque utilizzarlo per mostrare a pubblico e critica ciò che è in grado di fare come console.

Toccherà dunque attendere ancora a lungo prima di poter vedere la conclusione della storia di Gordon Freeman, specialmente dopo gli eventi visti nel finale di Half-Life Alyx.

Ricordiamo infatti che a un certo punto Half-Life 3 era davvero reale, ma venne cancellato: il finale di Alyx lascerebbe intendere che in futuro potrebbe davvero arrivare il terzo capitolo tanto atteso.