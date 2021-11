Steam Deck avrà giochi in esclusiva? Valve risponde una volta per tutte

Quello di Steam Deck è stato uno degli annunci più elettrizzanti degli ultimi periodi, con Valve che si butta nel mercato delle console portatili.

Un segmento che non è certo semplicissimo da affrontare, da quando Nintendo Switch domina in maniera assoluta il mercato e le vendite.

Una sfida che è cominciata già prima dell’uscita, perché di recente Valve ha mostrato The Witcher 3 girare su Steam Deck che, come sapete, è disponibile anche sulla console Nintendo.

Nella scia dell’hype è stato mostrato anche un gioco PlayStation in azione, uno dei più amati che da tempo è disponibile anche sulla libreria di Steam.

Nonostante Steam Deck sia una console portatile che permette di giocare a molti dei titoli presenti su Steam, ogni volta che esce una nuova console c’è sempre una domanda che serpeggia.

Ci saranno dei videogiochi in esclusiva sulla nuova console portatile di Valve? Finora non ci sono state dichiarazioni in questo senso, ma neanche prese di posizione contrarie. Almeno fino ad oggi.

Nella pagina delle FAQ ufficiali di Steam Deck viene fatta menzione, per la prima volta, della possibilità per gli sviluppatori di creare progetti in esclusiva.

Valve ha risposto alle domande più gettonate da parte di sviluppatori e publisher, ed una di queste è molto specifica sull’argomento:

D: Valve è interessata a offrire titoli esclusivi su Steam Deck? R: No, non avrebbe molto senso per noi. È un PC e deve essere possibile giocare proprio come su un PC.

Se mai uscirà un fantomatico, nuovo, Half-Life non preoccupatevi quindi: lo potrete giocare tranquillamente anche sul vostro PC high-end.

Anche se no, non ci sarà un Half-Life 3 in nessun modo, e la colpa sembra essere proprio di Steam Deck.

Ci saranno alcuni giochi che non funzioneranno però su Steam Deck, e la motivazione è strettamente legata da alcune incompatibilità software attualmente impossibili da risolvere.

Se avete intenzione di recuperare questa ambiziosa console, vi consigliamo di ripassare tutto quello che dovete sapere con la nostra guida: eccola qui.