Steam, al via i saldi autunnali (e ci sono una valanga di big)

Su Steam sono disponibili da ora i saldi autunnali su un gran numero di titoli di un certo interesse, validi però per un periodo di tempo assolutamente limitato

Tra le offerte disponibili da alcuni giorni c’è anche il celebre Horizon Zero Dawn, la ben nota esclusiva PlayStation tra le prime ad essere approdate sullo store virtuale targato Valve.

Del resto, da un po’ sono già disponibili le attesissime follie di metà settimana, l’atteso appuntamento infrasettimanale con le offerte sui migliori titoli PC in forte sconto.

Senza contare che pochi giorni fa Steam Deck, l’attesa console portatile del colosso americano, è stata rinviata di alcune settimane (con un certo disappunto da parte di chi lo aveva preordinato).

Da oggi, 24 novembre 2021, e fino al 1° dicembre alle ore 19, tutti gli abbonati al servizio Valve potranno quindi mettere mano a un gran numero di titoli offerti a prezzo scontato.

Tra questi segnaliamo New World, l’ormai celebre MMO di Amazon diventato in breve tempo un piccolo, grande fenomeno, offerto a 29,99 euro (ovvero con il 25% di sconto).

A seguire troviamo anche Humankind, lo strategico 4X sviluppato da Amplitude Studios e pubblicato da SEGA, proposto a 39,99 euro e quindi con un prezzo scontato del 20%.

Tutti i saldi Steam, divisi per genere o tema, li potete trovare tranquillamente cliccando a questo indirizzo (ma fare in fretta, visto che avete a disposizione solo una settimana per poter mettere mano alle offerte).

Ricordiamo che Steam è stato al centro di una mezza polemica legata al lancio di Battlefield 2042ù, affossato da recensioni negative.

Nonostante la reazione negativa di gran parte dei giocatori, il titolo si è comunque dimostrato essere uno dei più giocati su Steam, cosa questa che rende comunque davvero degno di nota lo sparatutto di DICE ed EA.