Steam svela le nuove follie di metà settimana: c’è un importante simulatore

Steam ha appena svelato tutte le follie di metà settimana disponibili per tutti gli utenti, l’atteso appuntamento infra-settimanale con le migliori offerte su alcuni dei titoli PC maggiormente apprezzati.

Tra le nuove promozioni è disponibile anche un simulatore molto importante di casa Microsoft, disponibile gratuitamente anche su Xbox Game Pass Ultimate.

Lo store di Valve è ormai diventato un punto di riferimento per la community PC, utilizzato anche per analizzare la popolarità delle nuove uscite: per esempio, New World si è rivelato un incredibile successo grazie ai suoi numeri record.

Ci sono tantissimi utenti costantemente in attesa di poter espandere il proprio catalogo di titoli digitali: tra questi sono disponibili anche esclusive PlayStation. Una di queste, molto recente su PS5, potrebbe arrivare su Steam molto presto.

Come avrete probabilmente già intuito dalla nostra introduzione, la promozione principale che vogliamo segnalarvi oggi è invece un’esclusiva Xbox: si tratta di Microsoft Flight Simulator, l’impressionante simulatore di volo che ricreerà la sensazione di pilotare un vero aereo in giro per il mondo.

Grazie alle nuove offerte di Steam, potrete fare vostro per sempre questo incredibile titolo, disponibile anche su Xbox Game Pass Ultimate, con il 20% di sconto: la promozione è valida non solo per l’edizione standard del titolo, ma anche per le versioni Deluxe.

Questa è però soltanto una delle tante offerte disponibili sullo store digitale di Valve: tra i tanti titoli in promozione segnaliamo infatti anche Griftlands, un roguelite con deck-building che include tre campagne uniche e molto apprezzato dagli utenti, al punto da avere una valutazione complessiva «Estremamente positiva».

Anche in questo caso, il roguelite uscito soltanto a giugno 2021 potrà essere vostro con uno sconto del 20%, che lo renderà acquistabile a meno di 15 euro.

Se cercate invece gli sconti più vantaggiosi, il nostro suggerimento è quello di dare un’occhiata ai tanti titoli pubblicati da Iceberg Interactive, protagonista delle nuove offerte dell’editore con tagli di prezzo fino al 90%.

Di seguito vi riepilogheremo tutte le follie di metà settimana disponibili su Steam, fornendovi anche i relativi link per consultare immediatamente i dettagli e i prezzi:

Tutte le promozioni termineranno dal 21 ottobre fino al 25 ottobre: ogni offerta si concluderà in date diverse, dunque vi consigliamo di tenere costantemente d’occhio le pagine Steam per non perdervi alcuna occasione.

Acquistare videogiochi sfruttando le promozioni assicurerà agli utenti anche una libreria crescente di titoli da utilizzare su Steam Deck: la nuova console portatile ha già «sfidato» Nintendo Switch, mostrando The Witcher 3 in azione.

Potrebbero però emergere problemi con i titoli dotati di software anti-cheat: alcuni sviluppatori non hanno garantito che i titoli gireranno fin dal lancio della console.

Pur pubblicizzando molto la versatilità della console, Valve ha comunque voluto ricordare che Steam Deck non è un vero PC, chiedendo ai suoi utenti di non smontarla per aggiornarne i componenti.