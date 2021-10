New World da record: batte Counter-Strike e fa numeri altissimi su Steam

Il nuovo titolo di Amazon, New World, è arrivato finalmente al day one e sta avendo un grande successo, macinando bei numeri anche su Steam.

Quello degli MMO è un mondo spietato, in cui una produzione come Final Fantasy XIV ha dovuto fare moltissima fatica a trovare il suo posto, per fare un esempio.

New World è in sviluppo da molti anni, e all’interno degli studi di Amazon è uno dei progetti più importanti mai realizzati, ed è stato rinviato più volte proprio per questo motivo.

Inoltre, dopo il flop di Crucible su cui c’erano tante aspettative ma che è stato cancellato poco dopo il lancio, lo scetticismo era anche comprensibile nei confronti del nuovo progetto.

Invece, stando ai numeri registrati dal lancio ad oggi New World è un successo e riesce a battere anche colossi come Counter-Strike Global Offensive.

Lo riporta Gamespot, dall’analisi dei dati di gioco degli utenti su Steam dopo una settimana dal lancio del titolo.

New World ha registrato oltre 700mila utenti contemporaneamente al day one. Un chiacchiericcio generato anche dalla campagna massiccia fatta tramite Twitch sicuramente, di cui Amazon è proprietaria.

Ma il picco l’ha raggiunto successivamente, a una settimana dopo il lancio, arrivando a quasi un milione di giocatori in contemporanea. Per la precisione: 913.634 giocatori.

Counter-Strike Global Offensive ha avuto il suo picco di giocatori collegati in simultanea con oltre 866mila giocatori. Nonostante l’età del titolo, si tratta di uno dei più giocati su Steam in assoluto, e battere lo shooter di Valve è sempre un grande risultato.

Tutto questo successo, con oltre un milione di giocatori registrati in totale, ha generato anche vari problemi di accesso ai server di New World, con code di svariate ore per poter entrare nei server.

Staremo a vedere se il successo di New World sarà effimero, oppure ci ritroveremo di fronte a qualcosa di simile a GTA V, che recentemente è stato battuto nelle classifiche.

Il mondo PC ha trovato quindi un altro, potenziale, fenomeno videoludico. Un mercato a cui si interessano sempre più esponenti dell’industria, come Capcom.

Final Fantasy XIV è uno degli MMO più giocati, con il quale New World dovrà scontrarsi, mentre il sedicesimo capitolo del franchise va avanti abbastanza spedito.