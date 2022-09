Steam regala un grande gioco gratis, da oggi, ma per poco

Steam ha decido di farci giocare gratis ad alcuni videogiochi davvero storici, veri capolavori immortali che non hanno certo bisogno di presentazioni.

Titoli come Mafia, che trovate su Amazon in versione definitiva, è sicuramente uno di questi, visto che il negozi Valve ha deciso di fare una gradita sorpresa a tutti i suoi utenti.

La notizia, trapelata solo pochi giorni fa, aveva sicuramente mandato in estasi tutti coloro che avevano voglia di scoprire – o riscoprire – questo big del passato.

Del resto, considerando anche che la saga di Mafia continuerà ufficialmente, visto che è da poco arrivata la conferma di Hangar 13 in occasione di una lunga intervista sulla serie, il momento per riscoprire il primo capitolo è d’oro.

Come riportato da Polygon, il leggendario Mafia è il nuovo gioco gratis che Steam vi permetterà di giocare a partire da oggi e senza spendere un euro.

Il titolo è infatti offerto gratuitamente su Steam per un breve periodo in occasione della celebrazione del ventennale del gioco originale.

Attenzione, però: Mafia sarà gratuito su Steam dall’1 al 5 settembre, quindi avrete poco tempo per riscattare il gioco in maniera definitiva.

Mafia segue le vicende di una famiglia criminale degli anni ’30, ed è stato pubblicato il 29 agosto 2002. Mafia 2 e Mafia 3 sono usciti rispettivamente nel 2010 e nel 2016, ognuno dei quali segue le gesta di diverse famiglie criminali in città diverse e in epoche diverse.

Nel 2020, 2K Games ha pubblicato Mafia: The Definitive Edition, una versione rimasterizzata dei tre capitolo, con il primo Mafia interamente riveduto e corretto.

Del nuovo gioco in lavorazione, Così come il fatto che si potesse trattare di un prequel ambientato in Sicilia, per raccontare la storia 30 anni prima degli eventi originali.

