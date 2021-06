Steam, nuovo gioco gratis per il weekend: è un FPS strategico

In occasione del weekend, su Steam è possibile provare gratuitamente Hell Let Loose, sparatutto in prima persona ambientato durante la seconda guerra mondiale.

Se volete temporaneamente allontanarvi dai giochi proposti da PlayStation Plus e Xbox Game Pass, questa è un’ottima occasione per trascorrere il fine settimana in compagnia di un titolo a tema bellico.

La piattaforma di Valve ha abituato il pubblico a iniziative del genere, in vigore anche nella cornice dei Saldi Estivi lanciati poche ore fa.

Il servizio permette inoltre di scaricare gratuitamente due espansioni per altrettanti giochi molto amati, ancora una volta di ambientazione militare.

Hell Let Loose sarà disponibile senza costi aggiuntivi per tutto il weekend, e vi metterà nei panni di un soldato protagonista di alcune delle più celebri battaglie che hanno caratterizzato il secondo conflitto mondiale.

Sarà possibile prendere parte a match composti da 100 giocatori, arricchiti dalla presenza di fanteria, carri armati e artiglieria e da una serie di opzioni strategiche basate sulle risorse in nostro possesso.

L’azione si svolgerà all’interno di 9 mappe progettate utilizzando immagini storiche e dati geografici forniti dai satelliti, che includeranno città, trincee e foreste.

I ruoli giocabili saranno 14, e si divideranno tra fanteria, ricognizione, unità corazzate e molte altre mansioni (ognuna delle quali distinta da un’arsenale specifico).

Gli utenti che acquisteranno il gioco (amanti di Call of Duty WWII inclusi) entro l’8 luglio potranno usufruire di uno sconto del 25%, aggiudicandosi il titolo al prezzo di €22,49.

Per dettagli aggiuntivi sull’offerta e sul gioco, vi suggeriamo di consultare la pagina ufficiale Steam dedicata a Hell Let Loose.

Si tratta di un antipasto niente male in attesa di Battlefield 2042 (il cui lancio è previsto per il 21 ottobre dell’anno in corso), recentemente al centro di un leak relativo alla modalità Battlehub.

Se i Saldi Estivi vi hanno mandato in confusione, potete dare un’occhiata ai nostri consigli sulle offerte imperdibili (e su alcune gemme che potrebbero sfuggirvi).

Siete ancora in tempo per recuperare una serie di titoli proposti a meno di 50 centesimi, disponibili a prezzo scontato fino a lunedì 28 giugno.